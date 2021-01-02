Eski AKP'li vekil adayının Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik

2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Karara birçok Boğaziçi Üniversite öğrencisi tepki gösterdi.

2002 yılında AKP'nin Sarıyer İlçesi kurucularından olan Bulu, 2009 yerel seçimleri öncesinde yine AKP'den Ataşehir Belediye Başkanı aday adayı oldu.

İstanbul milletvekilliğine de Ataşehir belediye başkanlığına da aday gösterilmeyen Bulu, geçmişte AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış, Ekonomiden Sorumlu AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı'na kadar yükselmişti.

Birçok Boğaziçili öğrenci, karara tepki gösterdi. Boğaziçi Dayanışması tarafından gösterilen tepkide şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulumuza Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir!"

Bazı ODTÜ’lü öğrenciler de kararı eleştiren Boğaziçili öğrencilere destek vererek atamaya tepki gösterdi. ODTÜ Savunulmalıdır hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:

“Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Mehmet Bulu isimli kişi kayyum rektör olarak atandı. Üniversiteler bu ülkenin toplum refahı ve yarınları için bilim üretir, siz iktidarda kalın diye değil. “

Bugün yayımlananan Resmi Gazete'ye göre Boğaziçi'nin yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.