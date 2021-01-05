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Boğaziçi

Polis müdahalesi sırasında fenalaşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden polise: İnsan mısınız siz

Fenalaşan öğrenciye arkadaşları ve yanında bulunan hocaları müdahale etti

05 Ocak 2021 08:30

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı yaptığı protesto sırasında polisin müdahale ettiği bir öğrenci fenalaştı. 

Görüntülerde polisin ittiği görülen öğrenci, polislere dönüp öfkeyle ağlayarak ''İnsan mısınız siz. Ne yaptım ben size'' diye bağırdı. 

Fenalaşan öğrenciye arkadaşları ve yanında bulunan hocaları müdahale etti. 

(Video: Evrensel Gazetesi)

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