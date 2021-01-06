Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: Yaşları gereği bu tip şeylerle enerjilerini atmayı severler, bunu bir sorun olarak görmüyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, yeni açıklamalarda bulundu.

Protestoları, “Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerle enerjilerini atmayı severler. Bunu bir sorun olarak görmüyorum. Zaman içinde benim nasıl bir rektör olduğumu gördüklerinde anlayacaklar” diye değerlendiren Prof. Dr. Melih Bulu, “Sürekli öğrenci içinde olan, onları dinleyen bir rektörüm. Sosyal medyada bile onlara cevap yazarım. Bu arada takipçi sayım inanılmaz arttı. Bütün bunlar zaman içinde normale dönecek. Belki de bu tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup, insanların evde olduğu için daha fazla sosyal medya ile zaman geçirmesidir” diye konuştu.

“Siyasi geçmiş malzeme olarak kullanılıyor”

Hürriyet'ten Nuran Çakmakcı'ya konuşan Prof. Bulu, “İlk zamanlar benzer tepkileri Haliç Üniversitesi’nde de almıştım. Bu kadar ulusal boyutta taşınmamıştı. Zaman içinde herkes görecek ki aslında bu değişim bizim için iyi” dedi. Bulu, siyasi geçmişinin malzeme olarak kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Siyasetle ilgili bir akademisyenim. Siyasette çok fazla aktif görev alma yolunu tercih etmedim, siyasetin içinde bulundum, ancak oradaki problemleri anlamak için. Şimdiye kadar akademisyen şapkası ile siyasette bulundum. Hep deniyor ya niye o zaman belediye başkanı milletvekili olamadın diye.”

“Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor”

Prof. Dr. Bulu, “Kayyım rektör olarak eleştiriliyorsunuz. Bu atama şeklinden rahatsız olmadınız mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor. Rektör atama sistemi şu anda herkes için aynı. Boğaziçi Üniversitesi için yeterlilik kriteri olan adaylara çağrı yapılıyor ve bildiğim kadarıyla 9 kişi başvurdu. YÖK’te bir komisyonda mülakata girdik. Projelerimizi anlattık. Oradan ön eleme yapıldı ve Cumhurbaşkanı’na sunuldu. En son karar YÖK Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın. Bu karar verme mekanizması aşağı yukarı dünyanın gelişmiş ülkelerinde benzer. Dünyada hocaların oy verip, birini rektör seçtiği mekanizma yok. Ben 2009’dan beri üniversitedeyim, siyasetle ilgim kalmadı, akademik taraftayım.”