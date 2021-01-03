Boğaziçi hocalarından rektör atamasına tepki: Kabul etmiyoruz!

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri, 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada 2012 yılında üniversite senatosunda alınan 3 ilke hatırlatılarak, "Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir" denildi.

Atamanın 1980'lerin askeri vesayetindeki uygulamaları andırdığını ve ilk kez üniversiteye kurum dışından bir rektör atandığı belirtilirken," Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" denildi.

TIKLAYIN | Eski AKP'li vekil adayının Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni rektör atamasına karşı eylem kararı

Açıklamada yer alan 3 ilke şöyle:

"1.Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2.Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş̧ kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3.Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. "