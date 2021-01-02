Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni rektör atamasına karşı eylem kararı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Haliç Üniversitesi rektörü ve 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof. Melih Bulu'nun okula rektör atanmasına tepki gösterirken, pazartesi günü (4 Ocak) bir basın açıklaması gerçekleştirileceğini ve online derslerin boykot edileceğini açıkladı.

2016 yılında seçilmiş rektör Prof. Gülay Barbarasoğlu'nun yerine danışmanı ve yardımcısı Prof. Mehmed Özkan'ın atanmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okul dışından bir atamayla devam ediyor. Haliç Üniversitesi rektörü olan Prof. Melih Bulu, gece yarısı yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından Bulu'nun atanmasına tepki gelirken, Boğaziçi Dayanışması pazartesi günü online derslerin boykot edileceğini ve Güney Kampüs kapısı önünde saat 14.00'te basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Dayanışma'nın açıklamasında "Melih Bulu rektörümüz değildir, kayyum rektör istemiyoruz" ifadesi kullanılırken, "AKP hükümetinin üniversitelerin özerk yapısına saldırılarına karşı bizim yanımızda olun. Atanan kayyumlara karşı hep birlikte mücadele edelim" denildi.

Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni kayyumu atandı, sermayedar ve AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu. Hiç uzatmadan söyleyelim, Melih Bulu rektörümüz değildir, kayyum rektör istemiyoruz.

"Bütün Boğaziçi öğrencilerine ve emekçilerine, üniversite dayanışmalarına ve demokratik toplum örgütlerine çağırımızdır. Pazartesi günü saat 14.00'te Boğaziçi Güney Kampüs kapı önünde BASIN AÇIKLAMASI gerçekleştireceğiz, hepiniz davetlisiniz.

"Ayrıca Boğaziçi öğrencileri olarak pazartesi günü online dersleri BOYKOT edeceğiz, bütün Boğaziçi öğrencilerini bu atamaya karşı boykota çağırıyoruz.

"AKP hükümetinin üniversitelerin özerk yapısına saldırılarına karşı bizim yanımızda olun. Atanan kayyumlara karşı hep birlikte mücadele edelim.

"Bütün üniversite öğrencilerini ve bize destek olmak isteyen herkesi Pazartesi saat 14.00'te Boğaziçi Güney Kampüs kapı önüne bekliyoruz!"