Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Melih Bulu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararlara göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı.

2015 seçimlerinde AKP'den 1. Bölge milletvekili adayı olan Prof. Melih Bulu'nun atanmasına üniversite öğrencilerinden tepki geldi.

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

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2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

Prof. Melih Bulu'nun siyasi kariyeri

2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Karara birçok Boğaziçi Üniversite öğrencisi tepki gösterdi.

2002 yılında AKP'nin Sarıyer İlçesi kurucularından olan Bulu, 2009 yerel seçimleri öncesinde yine AKP'den Ataşehir Belediye Başkanı aday adayı oldu.

İstanbul milletvekilliğine de Ataşehir belediye başkanlığına da aday gösterilmeyen Bulu, geçmişte AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış, Ekonomiden Sorumlu AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı'na kadar yükselmişti.