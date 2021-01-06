Metallica dinlediğini söyleyen Melih Bulu'ya, Boğaziçililerden Metallicalı protesto

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör ataması tepkiler sürüyor. Prof. Melih Bulu’yu Rektör binası önünde protesto eden yüzlerce öğrenci güney meydanda beklemeye devam ediyor. Okulun dışında ise polis ablukası var.

Boğaziçi öğrencileri, protesto sırasında zeka dolu mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

Öğrenciler, dün yaptığı açıklamada hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen Bulu’yu, Metallica’nın şarkılarını çalarak protesto çağırdı.