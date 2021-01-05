'Hard rock dinliyorum' diyen Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt

“Ben hard rock dinleyen bir rektörüm” diyen Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'ya rock müzik yapan Hayko Cepkin’den yanıt geldi. Cepkin, “Yine olan bizim müziğe oldu” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan ve daha önce de AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk’te Veyis Ateş’in programına konuk oldu. Erdoğan tarafından atanması ve daha önce AKP’de siyaset yapması nedeniyle eleştirilen Bulu, kendini “Boğaziçi kültürüne hiç bir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm.” sözleriyle savundu.

Hayko Cepkin'den yanıt

Bulu’nun “Ben hard rock dinleyen bir rektörüm” sözleriyle kendini savunmaya çalışmasına başarılı rockçı Hayko Cepkin’den de yanıt geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cepkin, “Yine olan bizim müziğe oldu iyi mi….” ifadelerini kullandı.