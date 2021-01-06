Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Melih Bulu' protestosu devam ediyor

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolarını üçüncü günde de sürdürdü.

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Rektörlük binasının önünde toplanan öğrenciler, Prof. Melih Bulu'yu dışarı çağırırken, "Melih dışarı, öğrenciler içeri", "Kayyım rektör istemiyoruz" sloganları attı. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılmasını da talep eden öğrencilerin, “Çıplak aramaya hayır” sloganları da attıkları duyuldu.

Melih Bulu, "istifa" sloganları atmaya devam eden öğrencilere pencereden el salladı. Öğrenciler Bulu'nun el sallamasına tepki göstererek, "İstifa etmeni istiyoruz" diyerek yuhaladı.

Polisin abluka altına aldığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmayan hiç kimse içeri alınmazken, üniversitenin üzerinde polis helikopteri uçtuğu belirtildi.

Kadıköy meydanda basın açıklaması yapacak olan Boğaziçililer, rektörlük binası önündeki eylemlerin ardından Bebek kapısından çıkarak sahile doğru ilerledi. Öğrenciler yol boyunca, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Boğaziçi kayyıma geçiş vermiyor”, Kayyım rektör istemiyoruz”, "Melih kaç kaç öğrenciler geliyor" sloganlarıyla Beşiktaş’a doğru yürüyüşlerine devam ediyor etti.

Yol boyunca " sloganları atan Boğaziçililere çevredeki vatandaşlardan da destek geldi.

Boğaziçi öğrencileri saat 16.00'da Kadıköy'de basın açıklaması yapacak.