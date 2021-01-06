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Boğaziçi Üniversitesi'nde "Melih Bulu" protestoları sürüyor; işte fotoğraflarla yaşananlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP'li milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor.

06 Ocak 2021 12:36

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Melih Bulu'ya tepki gösteren öğrenciler rektörlük binasının önünde toplandı.

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Öğrenciler, "Melih Bulu istifa" sloganları atıyor

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Öğrenciler, protestoya katılanların yalnızca üniversite öğrencileri olduğunu göstermek için toplu şekilde kartlarını gösterdi.

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Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması talep edilirken, “Çıplak aramaya hayır” sloganları atıldı

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Fotoğraflar: İsmail Ahmet Yeniçeri

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