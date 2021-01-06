Boğaziçi Üniversitesi'nde "Melih Bulu" protestoları sürüyor; işte fotoğraflarla yaşananlar
Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP'li milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor.
06 Ocak 2021 12:36
19
Melih Bulu'ya tepki gösteren öğrenciler rektörlük binasının önünde toplandı.
29
Öğrenciler, "Melih Bulu istifa" sloganları atıyor
39
Öğrenciler, protestoya katılanların yalnızca üniversite öğrencileri olduğunu göstermek için toplu şekilde kartlarını gösterdi.
49
Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması talep edilirken, “Çıplak aramaya hayır” sloganları atıldı
59
Fotoğraflar: İsmail Ahmet Yeniçeri
© Tüm hakları saklıdır.