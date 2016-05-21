Binali Yıldırım, AKP'nin 3. Genel Başkanı oldu; Erdoğan hükümeti kurma görevini verdi

AKP 2. Olağanüstü Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Binali Yıldırım'ın 'tek Genel Başkan adayı' olarak katıldığı kongrede 1411 delege oy kullandı. Yıldırım, 1405 oy alarak genel başkan seçildi. 6 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı. Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde ise 1470 delegeden 1349'u oy kullandı. MKYK Asıl Üyeleri 1343 oyun tamamını alarak onaylandı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Ahmet Davutoğlu, saat 18.00'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp istifasını sundu. Erdoğan, Davutoğlu ile görüşmesinden sonra Yıldırım'ı kabul etti ve yeni hükümeti kurma görevini verdi. Yeni hükümetin salı günü açıklanması bekleniyor. Yeni MKYK da pazartesi günü ilk defa toplanacak.



Yeni MKYK açıklandı



Mehmet Ali Şahin, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Cemil Çiçek, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Recep Akdağ, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Gedikli gibi önceki MKYK'da yer alan 20 isim yeni listede yer almıyor.

AKP MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:

1 - Abdülhamit Gül

2 - Ahmet Sorgun

3 - Ali Aydınlıoğlu

4 - Asuman Erdoğan

5 - Ayhan Ogan

6 - Ayşe Sula Köseoğlu

7 - Bekir Bozdağ

8 - Berat Albayrak

9 - Burhan Kuzu

10 - Cevdet Yılmaz

11 - Çiğdem Karaaslan

12 - Edibe Sözen

13 - Efkan Ala

14 - Emine Nur Günay

15 - Erol Kaya

16 - F. Seniha Nükhet Hotar

17 - Fatih Şahin

18 - Fatma Güldemet Sarı

19 - Fazilet Dağcı Çığlık

20 - Fevzi Şanverdi

21 - Hamza Dağ

23 - Hüseyin Özbakır

24 - Jülide Sarıeroğlu

25 - M. Galip Ensarioğlu

26 - M. Mehdi Eker

27 - Mahmut Kaçar

28 - Markar Esayan

29 - Mehmet Muş

30 - Mehmet Müezzinoğlu

31 - Murat Baybatur

32 - Mustafa Ataş

33 - Mustafa Köse

34 - Mustafa Savaş

35 - Mustafa Şentop

36 - Mustafa Yel

37 - Nurettin Canikli

38 - Özben Y. E. Gökçen

39 - Öznur Çalık

40 - Radiye S. Katırcıoğlu

41 - Ravza Kavakçı Kan

42 - Sema Ramazanoğlu

43 - Serkan Bayram

44 - Şaban Dişli

45 - Vedat Demiröz

46 - Veysi Kaynak

47 - Yasin Aktay

48 - Yaşar Karayel

49 - Zeyid Aslan

50 - Zeynep Alkış

Ahmet Davutoğlu, son kez Başbakan ve Genel Başkan sıfatıyla kürsüye çıktığı kongrede, "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım" diye konuştu. "Fiili durum hukuki hale getirilmeli, bunun yolu başkanlıktır" diyen Binali Yıldırım'ın konuşurken sesi kısıldı. Yıldırım, "Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönüle giden yolları hiç kimse engelleyemez. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?" ifadesini kullandı.



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Binali Yıldırım'ın adaylığı 4 gün önce ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni başbakanı görevlendirip, süratle kabinesini oluşturma imkânın tanınması için kongre akşamı görevlendirmeyi yapacağını açıklamıştı.

Kongre'de dakika dakika yaşananlar şöyle:

18.20 Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı ve "Yolumuz Erdoğan'ın yoludur; bu kongre lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

18.15 MKYK listesi açıklandı.

16.15 Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkanı'nın Binali Yıldırım olduğunu açıkladı. Bozdağ, "Oy kullanan geçerli oy sayısı 1405, geçersiz oy sayısı 6. Bu sonuçlara göre Binali Yıldırım, delegelerimizin 1405'inin oyunu alarak Yeni Genel Başkanı oldu. Binali Yıldırım'ın genel başkanlığında durmak yok yola devam" dedi.

14:39 Binali Yıldırım konuşmasını tamamladı. Kongrede konuşma yaparken sesi kısılan Yıldırım, "Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönle giden yolları hiç kimse engelleyemez. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?" diye konuştu.

14:00 AKP'nin MKYK listesi basına sızdı. Önceki MKYK'da yer alan 20 isim, yeni listede yer almıyor.

13:28 Başbakan Davutoğlu veda konuşmasını yaptı. "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi." diyen Davutoğlu, "Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım. Yüzde 49,5’la 24 milyon oy aldıktan sonra olağanüstü kongre kararı almamda yegane gerekçe partimizin birlik ve bütünlüğüne verdiğim değer ve AK Parti’nin zarar görmesinden duyduğum endişedir" ifadesini kullandı"

12:13 Divan Başkanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. Partililerin ayakta dinlediği mesajda, "Cumhurbaşkanı yemini ettiğim gün, AKP’yle hukuki bağım kesilmiş olabilir ama sizlerle gönül bağım hiçbir zaman kesilmedi, inşallah hiçbir zaman da kesilmeyecek. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa ve yeni yönetim sistemi arayışları çerçevesinde cumhurla başkanı, cumhurbaşkanıyla siyasi kadrosu arasındaki iklimi olumsuz etkileyen bu çarpık uygulamanın giderileceğine inanıyorum" ifadesi yer aldı.

11:17 Başbakan Ahmet Davutoğlu da salona geldi. Binali Yıldırım, Davutoğlu'nu kapıda karşıladı.

10:49 Binali Yıldırım salona geldi.

10:20 Binali Yıldırım evinden çıktı, Ankara Spor Salonu'na gidiyor.

09:33 Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım'ın salondakileri beraber selamlayacağı öğrenildi.

08:56 Ankara Spor Salonu'nda tribünler doldu.



Davutoğlu istifasını sundu



Başbakan Ahmet Davutoğlu,Yıldırım'ın, olağanüstü kongrede AKP genel başkanlığına seçilmesinden sonra Erdoğan'a istifasını sunmuştu.



Yıldırım, hükümeti kurma görevini aldı

AKP'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini aldı. Yıldırım, 65. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kuracak.

Görevlendirme Resmi Gazete'de



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı 65'inci Cumhuriyet Hükümetini kurmakla görevlendirmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kongreye giden süreç nasıl başladı?

AKP'de nisan ayında düzenlenen MKYK toplantısında il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin genel başkandan alarak kurula devredilmesinin ardından gün yüzüne çıkan kriz, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongreye giderek aday olmama kararı vermesinin önünü açmıştı.

HDP kongreye davet edilmedi

AKP yönetimi, HDP'yi kongreye davet etmedi.

Rusya büyükelçisi de davet edilmedi

Kongreye davetiyle 6 bin konuk çağrıldı. Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilerine de davetiye gönderildi. Rusya, Suriye, Mısır, İsrail ve Bangladeş büyükelçileri ise bu ülkelerle yaşanan gerilim nedeniyle davet edilmedi.

Güvenlik önlemleri

Ankara Emniyeti AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde 5 bin polisin görev alacağını açıklamıştı.

Güvenlik önlemleri kapsamında 22 Mayıs Pazar günü Ankara Tren Garı giriş ve çıkışlara kapatıldı.