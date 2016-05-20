Aday olduğunda Ahmet Davutoğlu ne demişti, Binali Yıldırım ne dedi?

AKP üçüncü genel başkan adayı bugün açıklandı. AKP olağan kongrelerinde olduğu gibi olağanüstü kongrelerine de tek başkan adayıyla gidiyor. Yeni başkanını seçecek AKP’nin olağanüstü kongresi 22 Mayıs Pazar günü yapılacak. Parti ikinci genel başkanını da olağanüstü kongre ile seçmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’dan boşalan Başbakanlık koltuğuna 27 Ağustos 2014 günü yapılan 1. Olağanüstü Kongre’de genel başkan seçilerek geçmişti. Böylece AKP’nin her iki aday açıklama töreninde yapılan konuşmalar yeniden gündeme geldi.

Bianet'in derlemesine göre, Davutoğlu ve Yıldırım'ın aday olduktan sonra yaptıkları açıklamalar şöyle:

1- Davutoğlu’nun adaylığı dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Yıldırım’ın adaylığı ise AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklandı.

2- Davutoğlu’nun töreninde selef ile halef aynı salondaydı.

Binali Yıldırım’ın adının açıklandığı tören salonunda Başbakan Davutoğlu yoktu. Tören sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

3- Yıldırım konuşmasının başında AKP’nin kurucu kadrosundan olduğunu vurguladı.

Davutoğlu ise sık sık "Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalinizin öncülüğünde" diyerek gücünü Erdoğan'dan aldığının altını çizmişti.

4- Davutoğlu’nun ilk sözleri “Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dava arkadaşlarım, sizleri ve bütün vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum" idi.

Yıldırım sözlerine fıkra anlatarak başladı.

“Şimdi aklıma bir şey geldi, Temel konuşmaya yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benim ki gibi. Sonra dönmüş demiş ki topluluğa buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu bir ben. Şimdi bir Allah biliyor.”

5- Davutoğlu konuşmasında sık sık Erdoğan’a teşekkür etmişti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadronun öncüsüdür, lideridir ve bu kritik süreçte gösterdikleri liderlikle Türk siyasi hayatına yeni bir istişare kültürünü kazandırmıştır”.

Yıldırım ise ilk önce Davutoğlu’na teşekkür etti:

“Sayın Genel başkanımız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı partimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum”.

6- Davutoğlu konuşmasında Erdoğan’ın başlattığı politikaları devam ettireceğini söylemişti:

“Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dava arkadaşlarım, eğer bu adaylık süreci sonrasında bu adaylığımız delegelerimiz tarafından kabul görürse ve bu göreve ben onlar tarafından layık görülürsem, yine hiç kimsenin tereddüdü olmasın ki son 12 yılda gerçekleştirilen büyük restorasyon hareketi hiçbir ara ve kesintiye uğramadan devam edecektir”.

Yıldırım ise “büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak” formulasyonunu kurdu:

“Kurucu başkanımız, liderimiz başta olmak üzere partimizin her kademesindeki arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak, büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

7- Yıldırım icraatı için şu sözleri söyledi: "Milletim rahat olsun, bu terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız”.

Davutoğlu ise icraatı için yine Erdoğan’a teşekkür ederek dua etmişti:

“Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu kutlu göreve istişareler neticesinde bendenizi aday göstererek aslında hem büyük bir onuru bana yaşattınız hem de tarihi bir sorumluluğu omuzlarımıza verdiniz. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirirken her zaman sizlerden güç alacağıma eminim. Rabbime bu tarihi sorumluluğu yerine getirirken onun da yolundan ayrılmamayı niyaz ediyorum.”