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Dünya

Dünya basını, Binali Yıldırım'ın AKP Genel Başkan adaylığını nasıl gördü?

Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uyum içinde çalışabilecekleri vurgulandı

19 Mayıs 2016 19:21

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın AKP Genel Başkan adayı olmasını 'son dakika gelişmesi' olarak duyurdu.

Başta Avrupa basını olmak üzere dünya medyası Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uyum içinde çalışabilecekleri vurgulandı.


Washington Post


ABD'nin önde gelen basın kuruluşu Washington Post da haberi flaş olarak geçti. Washington Post AK Parti'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın parti genel başkanı ve başbakan adayı olarak gösterdiğini okuyucularına duyurdu.


WSJ


ABD'nin önde gelen finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal'ın(WSJ) konuyla ilgili haberin, AK Parti'nin genel başkan ve başbakan adayı olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyumlu bir isim olduğu vurgulandı.


The Guardian


İngiliz yayın kuruluşu The Guardian Yıldırım'ın ismi açıklandıktan sonra, konuyla ilgili haberini manşete taşıdı. "Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım başbakan oluyor" başlığını geçti


Bild


Almanya'nın Bild gazetesi de haberi okuyucularına manşetten duyurdu. Almanya'nın en çok okunan gazetesi olan Bild'in internet sitesi, haberi 'Yıldırım başbakanlığa aday' şeklinde verdi. 'Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başbakanlığa aday gösterildi' ara başlığıyla haberi detaylandıran Bild, Binali Yıldırım'ın biyografisine yer verdi.


Al Jazeera


Katar merkezli Al Jazeera, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin genel başkan ve başbakan adayı olarak gösterildiğini son dakika olarak geçti. Al Jazeera,, "AK Parti hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı görevini sürdüren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri Binali Yıldırım başbakan ve partinin genel başkan adayı. Erdoğan ile belediye başkanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalışmaya başladı. Erdoğan ona o çok güveniyor" şeklinde ifadelere yer verdi.

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