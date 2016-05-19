Binali Yıldırım: Erdoğan dahil partimizin her kademesindeki arkadaşımızla uyum içinde olacağız!

AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım, "AK Parti bir dava partisidir. Milletin geleceğini inşa etme partisidir. Geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partidir. Dolayısıyla kurucu başkanımız, liderimiz başta olmak üzere partimizin her kademesinde arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

22 Mayıs'ta yapılacak AKP 2. Olağanüstü Kongresi'de tek başına aday olarak genel başkan seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini alması beklenen Binali Yıldırım, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti. Binali Yıldırım, "Kendisi partimizin kurucu genel başkanı ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı bayrağı bugünlere başarıyla getirmiştir" diye konuştu.

Bugün Diyarbakır'a giderek geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 16 kişinin ailesine taziyede bulunacağını söyleyen Yıldırım, terörle mücadele konusuna tek cümleyle değindi, "Bu terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız" dedi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satıbaşları şöyle:

"Aklıma bir şey geldi. Temel, konuşma yapmaya hazırlanıyormuş, kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. Sonra durmuş demiş ki topluluğa, 'buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu, bir ben.' Şimdi artık Allah biliyor...

Çok değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, değerli basın mensupları... Sözlerimin başında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor ve tebrik ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum.

Çok değerli yol arkadaşlarım; Partimizin, 19 Mayıs 1919’ta Samsun’da doğan milletimizin bağımsızlığını tazeleyen güneş gibi 11 Ağustos 2001’de milletimizin aydınlık geleceğini bir meşale olduğunu bir kez daha milletimle paylaşmak istiyorum.

2. Olağanüstü Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bütün teşkilatımız, mahalle temsilcisinden genel başkanına, canla başla hazırlıklarımızı büyük bir oranda tamamladık. AK Parti demokrasi şölenine, büyük kongreye hazır. Kurucularından biri olmaktan her zaman büyük bir onur duyduğum AK Parti’nin genel başkan adaylığından layık görülmek benim için onurların en yükseğidir. Aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktur. Kongrede görevi devredecek olan sayın genel başkanımız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi partimizin kurucu genel başkanı ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı bayrağı bugünlere başarıyla getirmiştir.

Değerli yol arkadaşlarım, aziz milletim. Kongreler, parti kongreleri birer demokrasi bayramıdır. Ancak AK Parti kongrelerini diğer kongrelerden ayıran bir özellik vardır. O da AK Parti kongreleri ayrışma nedeni değil, kardeşlerin, bağların daha da güçlenmesidir. Kutlu yürüyüşe devam yolunda bir kararlılık ortaya koyacağına yürekten inanıyorum.

Bu süreç içinde, az önce genel başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi partimizin demokrasi geleneğinde olan istişare süreçleri büyük bir başarıyla sürdürülmüş ve partimizin ana kademelerinde, tek tek saymayacağım. Genel Merkez’den taşra teşkilatına kadar 800’e yakın mensubumuz arasında istişareler başarıyla tamamlanmış ve neticede bu toplantılarla genel başkan adayının kim olacağına karar verilmiştir.

Kongrede genel başkan adayı olarak şahsımın gösterilmiş olması dolayısıyla tüm parti mensuplarına teşekkür ediyorum.

'Erdoğan başta her kademedeki arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışacağız'

Şunu herkes bilmelidir. AK Parti bir dava partisidir. Milletin geleceğini inşa etme partisidir. Geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partidir. Dolayısıyla kurucu başkanımız, liderimiz başta olmak üzere partimizin her kademesinde arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için tüm gayreti göstereceğiz.

Partimizin kutlu yürüyüşe devam sloganıyla belirlediği programını çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Bugün, bu konularda detaya girmeye ihtiyaç duymuyorum ve inşallah yapılacak kongre ülkemiz için, milletimiz için, partimiz için aydınlık yarınlara vesile olacaktır diyorum. Milletimizle, buradan Diyarbakır’daki vatandaşlarımızın acısını paylaşmaya gideceğiz. Bu terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüz aydınlık, geceniz mübarek olsun. Allah’a emanet olun, sağ olun, var olun."