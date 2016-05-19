Erdoğan işaret etti, kongre seçecek: AKP'nin 'tam uyumlu' genel başkan adayı Binali Yıldırım

AKP'nin yeni genel başkan adayı Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Binali Yıldırım'ın adını resmen açıkladı. Tek adayla gidilmesi planlanan AKP'nin 22 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partinin üçüncü genel başkanı seçilecek Binali Yıldırım, olağanüstü bir karar değişikliğine gidilmezse 65'inci hükümeti kurarak başbakan olacak. Başbakanlık için milletvekili olmak dışında bir koşul aramayan anayasaya göre, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran partinin genel başkanını hükümeti kurmakla görevlendirmek yolunda bir zorunluluk yok. Genel başkanlık ve başbakanlığı ayırmak gibi teamüller dışında bir yola gidilmezse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek hafta eski başdanışmanı Yıldırım'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanlarının katıldığı temayül yoklamalarından Binali Yıldırım'ın adı çıkmıştı.

Kulislerde, 22 Mayıs'taki AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan seçilmesi beklenen Binali Yıldırım'ın aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurmakla görevlendirileceği konuşuluyor. 65. Hükümet'in hafta içinde kurulması bekleniyor.

Süreçte neler yaşandı?

AKP'de nisan sonunda düzenlenen MKYK toplantısında il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin genel başkandan alarak kurula devredilmesinin ardından gün yüzüne çıkan kriz, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongreye giderek aday olmama kararı vermesinin önünü açmıştı.

Kulislerde genel başkanlık ve başbakanlık için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

Temayül yoklamasından

Binali Yıldırım ismi çıktı

AKP’nin olağan kongresine sayılı günler kala," Genel başkan kim olsun?” sorusuna bu kez milletvekilleri, bakanlar, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanları yanıt verdi.

329 kişinin katıldığı büyük çoğunluk Binali Yıldırım'ın ismini yazdı.