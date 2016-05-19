AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ilk 'icraat'ı Diyarbakır'a gitmek oldu

AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı’ndan özel uçak “DAP” ile saat 14.35’te, Diyarbakır’a gitti. Diyarbakır'da PKK'nın bomba yüklü kamyonunun infilak etmesi yüzünden hayatını kaybeden 16 kişi için kurulan taziye çadırını ziyaret etmesinin ardından başbakan ve genel başkan adayı Yıldırım, "Kürtlerin PKK gibi sorunu var. Bu sorunu ortadan kaldırmakta bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 28 Mayıs'ta tekrar Diyarbakır'da olacaklarını ve havalimanı açılışında bulunacaklarını söyledi.

Diyarbakır ziyaretinde Binali Yıldırım’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Vedat Demiröz ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

15 tonluk bomba yüklü aracın patladığı Dürümlü Köyü sakinlerine taziyede bulundu Binali Yıldırım, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Terörün acımasız yüzünü gördük. Birbiriyle akraba 16 vatandaşımız bir kamyon dolusu patlayıcıyla şehit edildi. Her şeyden önce çok daha vahim ve büyük bir felaket için sinsi plan yapan kalleş terör örgütünü engellemek için onların önüne çıkan ve hayatlarını bu yolda feda eden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar bu ülke için şehit oldular. Biz öyle inanıyoruz. Çok değerli vatandaşlarım, bugün acıların paylaşıp azaltılma günüdür, bugün dayanışma günüdür. Bugün bize tebliğ edilen bir görevi hemen arkasından bölgedeki milletvekillerimizle, bakanlarımızla buraya geldik. Bunun anlamı şudur; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmedi. Ankara’da da söyledim, burada da söylüyorum, milletimiz rahat olsun, emin olsun ki, bu terör belası Türkiye’nin gündeminden mutlaka çıkacak. Bunun için gereken ne lazımsa harfiyen, eksiksiz, yerine getireceğiz. Kardeşliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, vatanımızı bölmeye kast edenler, insanlarımızı yok edenler cevabını en şiddetli şekilde alacaktır. Bir kez daha bu menfur olayda hayatını kaybeden Tanışık köyünün çok değerli sakinlerine, kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, akrabalarına sabır niyaz ediyorum. Gidenleri geri getiremeyiz ama şunu herkes bilmelidir ki gereken neyse her şey yapılacak. Devletimiz bütün imkanlarını seferber edecek, bölgede temmuzdan beri devam eden, vatandaşlarımızın huzurunu, kardeşliğini bozmaya, ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütüyle amansız mücadele eden güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifa diliyorum. Onlar bilmeli ki 78 milyon vatan evladı duasıyla, desteğiyle arkalarındadır."

"28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır'dayız"

Tekrar kameralarının karşısına geçen Binali Yıldırım şunları söyledi:

“Sorun, Kürtlerin PKK gibi sorunu var. Bu sorunu ortadan kaldırmakta bizim boynumuzun borcudur. Gerek Diyarbakır da gerek çevre ellerde amansız mücadele veren bütün güvenlik güçlerimizi ve bu uğurda sıkıntı yaşamasına rağmen devletiyle milletiyle bir olan vatandaşlarımızı şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızla beraber tekrar Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'a kazandırdığımız muazzam havalimanı başta olmak üzere birçok eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu herkese göstereceğiz. Valimize ve kolluk kuvvetlerimize Allah kolaylık versin.

"Kongrelerin en iyi şekilde birlik beraberlik kardeşlik içerisinde bir demokrasi bayramı havasında kenetlenerek daha da birlik beraberliğimizi arttırarak gerçekleştireceğimizi söyleyebilirim. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın."

Binali Yıldırım'ın ilk 'icraat'ı Diyarbakır'a gitmek oldu

Diyarbakır’a hareketinden önce Havalimanı’nda kendisini karşılayan gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, bazı bakanlar ve bölge milletvekilleri ile Diyarbakır’da olacaklarını belirten Yıldırım, şunları söylemişti:

“Bir kaç gün önce Diyarbakır’da kalleşçe patlayıcı yüklü bir damperli kamyonun infilak ettirilmesi sonucu, maalesef 16 vatandaşımız şehit oldu hatta onların, o derece büyük bir patlama ki vücutları bile tek parça olarak toplanamadı.

“Şimdi oraya bakanlarımız, milletvekillerimizle beraber gideceğiz, onların acılarını paylaşacağız, dayanışmamızı ifade edeceğiz. Yanlarında olduğumuzu, terör belasının ülkemize ne kadar büyük acılar yaşattığını bir kez daha milletimizle paylaşmış olacağız.”