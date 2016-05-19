T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a tebrik telefonu

Binali Yıldırım, MKYK toplantısının ardından AKP Genel Başkan adayı oldu

19 Mayıs 2016 17:55

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'ı arayarak pazar günü yapılacak kongrede AKP Genel Başkanlığına aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkanlığa aday gösterileceğini açıklamasının ardından Ahmet Davutoğlu, Yıldırım tebrik eden ilk isimlerden oldu.

Davutoğlu AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak pazar günü yapılacak kongre için tebriklerini iletti.

 

 

ETİKETLER

Ahmet DavutoğluBinali YıldırımAKPGenel Başkan AdayıAKP Kongresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24