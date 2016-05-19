Başbakan Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a tebrik telefonu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'ı arayarak pazar günü yapılacak kongrede AKP Genel Başkanlığına aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkanlığa aday gösterileceğini açıklamasının ardından Ahmet Davutoğlu, Yıldırım tebrik eden ilk isimlerden oldu.

Davutoğlu AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak pazar günü yapılacak kongre için tebriklerini iletti.