AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım konuşmasına Karadeniz fıkrasıyla başladı

AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım, MKYK toplantısının ardından adının resmen açıklandığı toplantıdaki konuşmasına Karadeniz fıkrasıyla başladı.

Binali Yıldırım, " Aklıma bir şey geldi. Temel, konuşma yapmaya hazırlanıyormuş, kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. Sonra durmuş demiş ki topluluğa, 'buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu, bir ben.' Şimdi artık Allah biliyor..." dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından AKP'yi kongreye götürerek aday olmama kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret etmesi sonucu temayül yoklamalarında Binali Yıldırım'ın isminin ön plana çıktığı belirtilmişti.

AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Aklıma bir şey geldi. Temel, konuşma yapmaya hazırlanıyormuş, kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. Sonra durmuş demiş ki topluluğa, 'buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu, bir ben.' Şimdi artık Allah biliyor...

Çok değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, değerli basın mensupları... Sözlerimin başında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor ve tebrik ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum"

Süreçte neler yaşandı?

AKP'de nisan sonunda düzenlenen MKYK toplantısında il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin genel başkandan alarak kurula devredilmesinin ardından gün yüzüne çıkan kriz, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongreye giderek aday olmama kararı vermesinin önünü açmıştı.

Kulislerde genel başkanlık ve başbakanlık için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

AKP’nin olağan kongresine sayılı günler kala," Genel başkan kim olsun?” sorusuna bu kez milletvekilleri, bakanlar, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanları yanıt verdi. 329 kişinin katıldığı büyük çoğunluk Binali Yıldırım'ın ismini yazdı.