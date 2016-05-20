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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım yorumu: Sicili pek temiz değil, adı 'Milyonali'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkan adayı Binali Yıldırım için "Düşük profilli bıyıklı birini seçtiler" değerlendirmesinde bulundu

20 Mayıs 2016 00:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ın sicilinin pek temiz olmadığını ileri sürerek, "Adı ’Milyonali’ biliyorsunuz. Havuz medyasının başındaki adam" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 5 bin gencin partiye katılımı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

CHP lideri, törende yaptığı konuşmada, "Gençlerle birlikte olmak dünyanın en güzel işi. Başka bir geleceği, diri bir geleceği yaratabiliriz diyor gençlik kolları başkanımız. Gençleri seviyoruz. Gençleri geleceğimiz ve umudumuz olarak görüyoruz. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk ülkenin geleceğini sadece ve sadece gençlere emanet etti. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir tarihtir" dedi.

 

'Biliyorsunuz 4 Mayıs'ta saray darbesi yapıldı'

 

DHA'nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 4 Mayıs’ta saray darbesi yüzünden görev aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yüzde 49,5 oy alan bir partinin genel başkanı saraya davet edildi, ’İstifa dilekçeni ver’ denildi, verdi dilekçeyi ve kabul edildi. 23 milyon 600 bin kişinin oyunu alan bir kişinin tercihiyle bu ülkeye demokrasiyi getirmez.


Şimdi oturdular, yani aklı olmayan bir adam lazım bize. Düşük profilli. Arkasından dediler ki, düşük profil yetmez, bir de bıyıklı olacak. Evet, düşük profilli, bıyıklı birisini seçtiler. Diyorlar ki, ’Yarın bunu kurultay seçecek’. Hani demokrasi? Var mı demokrasi? Demokratik bir yarış var mı? O nedenle bunlar bu ülkeye demokrasiyi asla getiremezler.

Özgürlükçü demokrasiyi Türkiye’ye getirecek olan sizlersiniz, sizlerin mücadelesidir. Önümüzdeki süreç içinde tabloyu daha net göreceğiz. Ülkeyi ne kadar ve nasıl yönetecekler, hep beraber tanık olacağız. Bunun adı demokrasiye ihanettir. Bunun adı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ihanettir. Özgürlükçü demokrasi için mücadele edeceğiz, bedel varsa bedelini de ödeyeceğiz. Bizim geleneğimizde kan dökmek yoktur. Sevgi vardır, hoşgörü vardır, özgürce düşünceyi ifade etmek vardır.

 

'Adı Milyonali, sicili pek temiz değil'

 

Kılıçdaroğlu, AKP'nin Türkiye'yi kutuplaştırdığını ve böldüğünü belirterek, yaşananların demokrasi tablosu olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bizi kutuplaştırdılar, Türkiye’yi böldüler. En büyük bölücü de kaçak sarayda oturan zat. Ülkeyi bu hale getirdi. Ülkede insanları neredeyse birbirine düşman hale getirdi. Ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Gördüğünüz tablo demokrasi tablosu değildir.

Yolsuzluğa karşı duyarlı olan bir kişiyi çağırıp eline istifa dilekçesi vermek, senin vicdanını sızlatmalıdır sevgili AKP’li kardeşim. Bu gerçeği biliyorum. Şimdi yeni birisi geldi, sicili pek temiz değil. Adı ’Milyonali’ biliyorsunuz. Havuz medyasının başındaki adam. Hepsi göreceksiniz tek tek ortaya çıkacak. Biz siyasette ahlak istiyoruz. Şu anda Türkiye’de ahlaki olmayan tek alan var. O da siyaset. Siyaseti hırsızlardan, hırsızlıklardan arındırmalıyız. Siyaset temiz, düzgün insanların işi olmalı."

 

'Ağlamayan ana kalmadı'

 

Sözü, terör olayları ve son dönemdeki şehitlere getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Analar ağlamasın dediler, ağlamayan ana kalmadı. Bu sorunu ancak ve ancak CHP çözer. Çünkü sorunun çözümü tam demokrasi ve özgürlükte yatıyor. Sevgvili anneler, çocuklarımızı güle oynaya askere göndermek istiyorsanız, çocuklarımız yatağa aç girmesin istiyorsanız, her ailenin asgari bir geçim kazancı olmalı, hiçbir zaman bu yurtta yoksulluk olmamalı diyorsanız, bunun tek adresi, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’dir.

Hiç ayrım yapmadım. Anne başımın üstündedir. İster Hakkari’de, ister Edirne’de olsun... İster Çankırı, Çorum’da olsun, ister Gaziantep’te olsun, bütün annelere seslenmek iziyorum: Ülkenin geleceği sizsiniz. Emin olun, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı biz getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından, CHP’ye üye olduğu belirtilen 5 bin genç adına temsili 25 gence rozetlerini taktı.

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