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Binali Yıldırım’ın AKP Genel Başkanı adaylığı sosyal medyada: Aranan profil bulundu!

"Anadolu erkeği, karizma, sporcu, fıkralarla ortamı neşelendiriyor"

19 Mayıs 2016 19:36

AKP'nin yeni genel başkan adayı Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım oldu.Tek adayla gidilmesi planlanan AKP'nin 22 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partinin üçüncü genel başkanı seçilecek Binali Yıldırım, olağanüstü bir karar değişikliğine gidilmezse 65'inci hükümeti kurarak başbakan olacak. Başbakanlık için milletvekili olmak dışında bir koşul aramayan anayasaya göre, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran partinin genel başkanını hükümeti kurmakla görevlendirmek yolunda bir zorunluluk yok. Genel başkanlık ve başbakanlığı ayırmak gibi teamüller dışında bir yola gidilmezse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek hafta eski başdanışmanı Yıldırım'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Adaylığının açıklanmasından sonra Yıldırım sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi oldu.Yıldırım hakkında paylaşılan mesajlar şöyle:

 

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