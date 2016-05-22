Binali Yıldırım 'sesine inat' konuştu: Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?

AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde AKP Genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın konuşurken sesi kısıldı. "Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönle giden yolları hiç kimse engelleyemez" diyen Yıldırım, "Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

"Sevdan sevdamız, davan davamız, yolun yolumuzdur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan bu bayrağı devralarak bugünlere getiren Sayın Başbakanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. 11. Cumhurbaşkanımız, Sayın Abdullah Gül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullanan Yıldırım, "AK Parti demek bölünmüş yol demek. Hava yolunu halkın yolu yapmak demek. Sağlıkta dönüşüm demek. Sosyal devlet ilkelerinin eksiksiz yerine gelmesi demek" diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Gözlerini bu salona çevirmiş aziz milletim. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın selamı, bereketi, hepinizin üzerine olsun. AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından gelerek bu demokrasi şölenimizi, hizmet andımızı tazeleyeceğimiz bu kutlu günümüzü neşelendiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kongremizin partimiz için, tüm mazlumlar için, rabbimden hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Sözlerimin hemen başında, şahsımın da kurucuları arasında olduğu AK Parti’mizin kurucu lideri, aydınlık Türkiyemizin mimarını saygıyla selamlıyorum. Erdoğan dava adamıdır, milletin adamıdır, büyük Türkiye’nin yılmaz savuncusudur. Başımız dik, gururla Erdoğan’ın yol arkadaşıyım dedik, bundan sonra da demeye aynen devam edeceğiz.



"Davutoğlu ve Gül'e teşekkür ediyoruz"



Sevdan sevdamız, davan davamız, yolun yolumuzdur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan bu bayrağı devralarak bugünlere getiren Sayın Başbakanımız, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. 11. Cumhurbaşkanımız, Sayın Abdullah Gül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış, hakkın rahmetine kavuşmuş herkesi minnetle, şükranla anıyorum. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ilkesi için başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

"Bayrak değişimi millet yolunda yapılacak yeni hizmetlerin kapısını aralamak için bir araçtır"

Değerli yiğitler, vatan size emanettir. Ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kongrenin başarılı ve verimli geçmesini diliyorum."

Bu davaya gönül veren değerli parti mensupları bilir ki bayrak değişimi sadece ve sadece millet yolunda yapılacak yeni hizmetlerin kapısını aralamak için bir araçtır. Büyük Türkiye yolculuğunda liderimizden, teşkilatlarımızdan görev alan bütün kardeşlerim, uyum içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

" Bu partinin sadece yöneticisi milletvekili değil, oy veren seçmeni bile fedakarlık göstermektedir"

Bu partinin sadece yöneticisi milletvekili, teşkilat mensubu değil, oy veren seçmeni bile çok büyük fedakarlık göstermektedir. Bize gönül verenler yeri geldi, vesayet güçleri karşısında aslanlar gibi durdu. Yeri geldi, ülkemizi ekonomik kıskaca almak isteyenlerin oyununu bozdu. Tüm mazlumlar ve mağdurlar adına dünyaya meydan okundu. Yeri geldi, paralel ihanet şebekesinin saldırılarını püskürttü. AK Parti’yi nereden nereye getirdiğine baktığımızda bu kadronun büyük bir takdiri, teşekkürü nasıl hak ettiğini görürüz.

"AKP'li olmak, haksızlığın karşısında demir yumruk gibi mazlumlara karşı şefkat eli olmaktır"





AK Parti demokrasiyi yeter söz milletin diye özetleyen Adnan Menderes’ten, Allah’ına kul olmayan davasına er olmaz diyen merhum Necmettin Erbakan’dan, merhum Turgut Özal’dan günümüze uzanan süreçte demokrasiyi taçlandıran bir partidir. AK Parti’li olmak Malazgirt’i, Söğüt’ü anlamak, kayıboyunu, Samsun’da yakılan meşaleyi taşımaktır. Haksızlığın karşısında demir yumruk gibi mazlumlara karşı şefkat eli olmaktır.

AK Parti’li olmak, örf, adet, gelenek, görenek bilmektir. Vatanıyla, milletiyle, bayrağıyla gurur duymaktır. AK Parti’li olmak Edebali’nin devlet terbiyesini özümsemektir. Geçmişini bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutma. AK Parti’li olmak Mehmet Akif’ten Çanakkale’yi, İstiklal Marşı’nı haykırmaktır.

Üstat Necip Fazıl’ın Sakarya’sını yaşamaktır. Bayrağımızı Arif Nihat Asyalı’yla hissetmektir. AK Parti bu ülkede sayısız destanlar yazdı. Allah’ın izniyle bundan böyle de yazmaya devam edecektir. Bizim sevdamız, Türkiye sevdasıdır. Halka hizmet, hakka hizmet inancıyla yolumuza devam etmeye var mısınız?

"AK Parti demek bölünmüş yol demek"

AK Parti demek bölünmüş yol demek. Hava yolunu halkın yolu demek. Sağlıkta dönüşüm demek. Sosyal devlet ilkelerinin eksiksiz yerine gelmesi demek. Şimdi sizlere çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ülkemizin, insanımızın 40 yıldan beri canını yakan, ülkemizi meşgul eden terör öncelikli sorunumuz olmaya devam edecek. Biz sürekli aydınlık yarınlar dedikçe onlar karanlıktan medet umuyor. Biz Türkiye’yi yeni baştan inşa ediyoruz. Yolları böleriz, ülkeyi asla böldürtmeyiz.

"Ekmeğimizi böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Ekmeğimizi böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Mesele memleket meselesidir. Terörle mücadeledeki kararlılık aynı şekilde devam edecek. Biz bu topraklarda bin yıldır bir ve beraber olarak, kardeş olarak yaşadık. Bundan böyle de kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"Operasyonlar devam edecek"

Bize operasyonlar ne zaman bitecek diye soruyorlar. Buradan milletime ilan ediyorum. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzuru sağlanana kadar bu operasyonlar aynen devam edecek. Sivillere, güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sona erinceye kadar bu operasyonlar devam edecek.

"A ynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Eli kanlı PKK terör örgütü silahlı eylemlerini sona erdirene kadar bu operasyonlar aralıksız devam edecek. Bu terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Şer cephesi sadece bölücü terör örgütüyle değil, DEAŞ’ıyla, PYD’siyle, paralel terör örgütüyle aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

17-25 Aralık darbe girişiminde milletimize ayar vermeye çalışan hainleri, hepimiz gördük. Bu hainlere tokadı milletimiz 1 Kasım seçimlerinde vurdu. AK Parti ışığını tercih eden millet karanlığa dur dedi. Paralel yapılanmalara asla ve asla prim vermeyeceğiz. Bu ülkede hainlere asla yer olmayacak. Şunu herkes iyi bilsin ki, Türkiye’de tek devlet vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Hiç kimsenin devletle bilek güreşine girmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

"13 yılda birçok güzel hizmeti milletimize kazandırdık"

AK Parti olarak geçtiğimiz 13 yılda birbirinden birçok güzel hizmeti milletimize kazandırdık. Milletimizin hizmetine sunduk. Bundan böyle de görevi sizin takdirinizle, sizin seçiminizle göreve geldiğimde, benden önce ülkemizi milletimizi başarıdan başarıya taşıyan başta kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Gül ve Sayın Davutoğlu’nun kaldığı yerden hizmete devam etmeye, halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Biz sizinle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. Hızlı tren özlemini geride bıraktık.

Türkiye’yi Afrika seviyesinden aldık, Avrupa’da ilk 5 ülkesi arasına soktuk. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık.

"Sesim kısıldı ama gönülden gönle giden yolları hiç kimse engelleyemez"

Sesime inat sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Sesim kısıldı ama gönülden gönle giden yolları hiç kimse engelleyemez. Hızlı trenler, bunlar tamam. Ama bir eksiğimiz var. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni anayasaya, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte artık her şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşımızın oyunu almış ve onların siyasi sorumluluğunu taşıyor. Siz her ne kadar Cumhurbaşkanımıza sorumsuzdur deseniz de o Türkiye sevdalısıdır, millet sevdalısıdır. Onun dertleri milletin dertleridir. Onun için bugün yapmamız gereken en önemli iş fiili durumu yasal hale getirmek, anayasayı ve bu kafa karışıklığını sona erdirmektir. Bunun yolu da yeni anayasadır, yeni anayasada başkanlık sistemidir.

"Onlar konuşur, AK Parti yapar"

Yolların kralı yok, yolların kuralı vardır. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar şikayet etmeden, bahane üretmeden hizmet etmeye devam ettik. Siyaset gömleğini mevki için, makam için değil, millete hizmet etmek için girdik. Milletimizle hep gurur duyduk, duymaya devam edeceğiz. Gençler, her şey Türkiye için. Her şey millet için, durmak yok, yola devam. Onlar konuşur, AK Parti yapar.

"Bu ses bana yardımcı olmayacak..."



Öyle anlaşılıyor ki bu ses bana yardımcı olmayacak. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. AK Parti Türkiye partisidir. Milletimizin yüz akıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde götürmek için Türkiye’yi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete açacağız"

Faizi nasıl yüzde 60’lardan tek haneli rakamlara düşürdüysek, nasıl borçları ödedikse, IMF’ye borç verir hale geldikse, bundan sonra da ülkemizi, insanımızı, daha da zenginleştirmek için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. İnşallah 26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hizmete açacağız.

"Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor"

Değerli kardeşlerim, dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Bazıları bundan gocunuyor. Dünyanın en büyük havalimanını engellemek için AK Parti iktidarına karşı kalkışmaya çıkıyor. Herkes şunu bilsin ki, ne yaparsanız yapın, hangi kahpeliği yaparsanız yapın, AK Parti milletinin izinde, hakkın yolunda, halka hizmet etmeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olsun. Geziciler ne dedi? Havalimanını yapmayın. Bu ne demek, Türkiye üçüncü dünya devleti olsun. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Dünyanın en büyük havalimanını 26 Şubat 2018’de hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sultan Fatih Mehmet gemileri karadan yürüttü, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım trenleri boğazın altından yürüttü.

"Türkiye'yi Afrika seviyesinden aldık, Avrupa’da ilk 5 ülkesi arasına soktuk"

İşimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Milletten aldığımız güçle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye teminattır. Mazlum, kimsesiz ülkelerin, milletlerin kimsesidir. Bölgeye ayar vermeye çalışanlar hesabını yanlış yapmasın. Türkiye güçlü oldukça, savunma sanayisini geliştirdikçe, yerlilikte, millilikte yüzde 80’lere ulaştıkça, hiç kimse Türkiye’yle aşık atamaz. Türkiye farkını, Suriye’de, bölgede yaşayanların canlarını kurtarmak için yurtlarını terk etmek zorunda kalan mültecilere açtığı kucakla göstermiştir. AB ülkeleri birer birer kapılarını kaparken, Türkiye bütün mazlumlara kulağını, kucağını açmıştır. Türkiye’ye yakışan budur.

Tam üyelik konusunda göçmenlerle ilgili politikalarında AB kafa karışıklığına bir son vermelidir. Artık Türkiye hakkında kesin olarak ne düşündüklerinin bilinme zamanı gelmiştir. Türkiye AB üyesi olsa da, olmasa da demokrasisini geliştirmek, insan haklarında mesafe almak ve insan hak ve özgürlüklerini geliştirme konusunda gereken her düzenlemeyi ve uygulamayı kararlılıkla bugüne kadar yaptı, yapmaya devam edecek.

"Bu bir fatihadır, bir başlangıçtır"

1. Olağanüstü Kongre’de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, bu bir fatihadır, bir başlangıçtır. Bu kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Taş üstüne taş koyma zamanıdır. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Söylediğimiz tüm şarkılarda, bize her şey seni hatırlatıyor. Bize her şey seni hatırlatıyor. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Günümüz aydın, geleceğimiz mübarek olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.