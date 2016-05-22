İşte AKP'nin yeni MKYK listesi; hangi isimler liste dışı kaldı, kimler koltuğunu korudu?

AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, partinin en yetkili organı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler onaylandı. Mehmet Ali Şahin, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Cemil Çiçek, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Recep Akdağ, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Gedikli gibi önceki MKYK'da yer alan 26 isim yeni MKYK listesinde yer almıyor.
AKP'nin yeni MKYK'sı bugün saat 13.00'de toplanacak.
AKP MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:
1 - Abdülhamit Gül
2 - Ahmet Sorgun
3 - Ali Aydınlıoğlu
4 - Asuman Erdoğan
5 - Ayhan Ogan
6 - Ayşe Sula Köseoğlu
7 - Bekir Bozdağ
8 - Berat Albayrak
9 - Burhan Kuzu
10 - Cevdet Yılmaz
11 - Çiğdem Karaaslan
12 - Edibe Sözen
13 - Efkan Ala
14 - Emine Nur Günay
15 - Erol Kaya
16 - F. Seniha Nükhet Hotar
17 - Fatih Şahin
18 - Fatma Güldemet Sarı
19 - Fazilet Dağcı Çığlık
20 - Fevzi Şanverdi
21 - Hamza Dağ
23 - Hüseyin Özbakır
24 - Jülide Sarıeroğlu
25 - M. Galip Ensarioğlu
26 - M. Mehdi Eker
27 - Mahmut Kaçar
28 - Markar Esayan
29 - Mehmet Muş
30 - Mehmet Müezzinoğlu
31 - Murat Baybatur
32 - Mustafa Ataş
33 - Mustafa Köse
34 - Mustafa Savaş
35 - Mustafa Şentop
36 - Mustafa Yel
37 - Nurettin Canikli
38 - Özben Y. E. Gökçen
39 - Öznur Çalık
40 - Radiye S. Katırcıoğlu
41 - Ravza Kavakçı Kan
42 - Sema Ramazanoğlu
43 - Serkan Bayram
44 - Şaban Dişli
45 - Vedat Demiröz
46 - Veysi Kaynak
47 - Yasin Aktay
48 - Yaşar Karayel
49 - Zeyid Aslan
50 - Zeynep Alkış
Kurtulmuş ve Soylu sonradan AKP’ye katılmıştı
Has Parti eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu 2011 yılında yapılan AKP kongresinde partiye katılmıştı.
Ankara Arena’daki kongrede Genel Başkan seçiminin ardından;
* Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 asıl, 25 yedek üyesi belirlenecek.
* Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) seçimi (11 asıl, 5 yedek)
* Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) seçimi (3 asıl, 2 yedek)
* Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi (5 asıl, 2 yedek) gerçekleştirilecek.