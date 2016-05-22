İşte AKP'nin yeni MKYK listesi; hangi isimler liste dışı kaldı, kimler koltuğunu korudu?

AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, partinin en yetkili organı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler onaylandı. Mehmet Ali Şahin, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Cemil Çiçek, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Recep Akdağ, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Gedikli gibi önceki MKYK'da yer alan 26 isim yeni MKYK listesinde yer almıyor.

AKP'nin yeni MKYK'sı bugün saat 13.00'de toplanacak.

AKP MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:

1 - Abdülhamit Gül

2 - Ahmet Sorgun

3 - Ali Aydınlıoğlu

4 - Asuman Erdoğan

5 - Ayhan Ogan

6 - Ayşe Sula Köseoğlu

7 - Bekir Bozdağ

8 - Berat Albayrak

9 - Burhan Kuzu

10 - Cevdet Yılmaz

11 - Çiğdem Karaaslan

12 - Edibe Sözen

13 - Efkan Ala

14 - Emine Nur Günay

15 - Erol Kaya

16 - F. Seniha Nükhet Hotar

17 - Fatih Şahin

18 - Fatma Güldemet Sarı

19 - Fazilet Dağcı Çığlık

20 - Fevzi Şanverdi

21 - Hamza Dağ

23 - Hüseyin Özbakır

24 - Jülide Sarıeroğlu

25 - M. Galip Ensarioğlu

26 - M. Mehdi Eker

27 - Mahmut Kaçar

28 - Markar Esayan

29 - Mehmet Muş

30 - Mehmet Müezzinoğlu

31 - Murat Baybatur

32 - Mustafa Ataş

33 - Mustafa Köse

34 - Mustafa Savaş

35 - Mustafa Şentop

36 - Mustafa Yel

37 - Nurettin Canikli

38 - Özben Y. E. Gökçen

39 - Öznur Çalık

40 - Radiye S. Katırcıoğlu

41 - Ravza Kavakçı Kan

42 - Sema Ramazanoğlu

43 - Serkan Bayram

44 - Şaban Dişli

45 - Vedat Demiröz

46 - Veysi Kaynak

47 - Yasin Aktay

48 - Yaşar Karayel

49 - Zeyid Aslan

50 - Zeynep Alkış

Kurtulmuş ve Soylu sonradan AKP’ye katılmıştı



Has Parti eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu 2011 yılında yapılan AKP kongresinde partiye katılmıştı.

Ankara Arena’daki kongrede Genel Başkan seçiminin ardından;

* Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 asıl, 25 yedek üyesi belirlenecek.

* Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) seçimi (11 asıl, 5 yedek)

* Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) seçimi (3 asıl, 2 yedek)

* Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi (5 asıl, 2 yedek) gerçekleştirilecek.