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Politika

İşte AKP'nin yeni MKYK listesi; hangi isimler liste dışı kaldı, kimler koltuğunu korudu?

25 isimde değişikliğe gidilen partinin en yekili organı, bugün toplanıyor

22 Mayıs 2016 17:14

AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, partinin en yetkili organı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler onaylandı. Mehmet Ali ŞahinYalçın AkdoğanNuman KurtulmuşSüleyman SoyluCemil ÇiçekÖmer ÇelikFaruk ÇelikRecep AkdağMevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Gedikli gibi önceki MKYK'da yer alan 26 isim yeni MKYK listesinde yer almıyor. 

AKP'nin yeni MKYK'sı bugün saat 13.00'de toplanacak.

AKP MKYK listesinde yer alan isimler şöyle:  

1 - Abdülhamit Gül 
2 - Ahmet Sorgun 
3 - Ali Aydınlıoğlu 
4 - Asuman Erdoğan 
5 - Ayhan Ogan 
6 - Ayşe Sula Köseoğlu 
7 - Bekir Bozdağ 
8 - Berat Albayrak 
9 - Burhan Kuzu 
10 - Cevdet Yılmaz 
11 - Çiğdem Karaaslan 
12 - Edibe Sözen 
13 - Efkan Ala 
14 - Emine Nur Günay 
15 - Erol Kaya 
16 - F. Seniha Nükhet Hotar 
17 - Fatih Şahin 
18 - Fatma Güldemet Sarı 
19 - Fazilet Dağcı Çığlık 
20 - Fevzi Şanverdi 
21 - Hamza Dağ 
23 - Hüseyin Özbakır 
24 - Jülide Sarıeroğlu 
25 - M. Galip Ensarioğlu
26 - M. Mehdi Eker
27 - Mahmut Kaçar
28 - Markar Esayan
29 - Mehmet Muş
30 - Mehmet Müezzinoğlu
31 - Murat Baybatur
32 - Mustafa Ataş
33 - Mustafa Köse
34 - Mustafa Savaş
35 - Mustafa Şentop
36 - Mustafa Yel
37 - Nurettin Canikli
38 - Özben Y. E. Gökçen
39 - Öznur Çalık
40 - Radiye S. Katırcıoğlu
41 - Ravza Kavakçı Kan
42 - Sema Ramazanoğlu
43 - Serkan Bayram
44 - Şaban Dişli
45 - Vedat Demiröz
46 - Veysi Kaynak
47 - Yasin Aktay
48 - Yaşar Karayel
49 - Zeyid Aslan
50 - Zeynep Alkış

 

Kurtulmuş ve Soylu sonradan AKP’ye katılmıştı
 

Has Parti eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu 2011 yılında yapılan AKP kongresinde partiye katılmıştı.

Ankara Arena’daki kongrede Genel Başkan seçiminin ardından;

* Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 asıl, 25 yedek üyesi belirlenecek.

* Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) seçimi (11 asıl, 5 yedek)

* Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) seçimi (3 asıl, 2 yedek)

* Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi (5 asıl, 2 yedek) gerçekleştirilecek.

 

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