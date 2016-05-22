Binali Yıldırım: Bu kongre lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur

Geçerli 1405 delegenin oyunun tamamını alan Binali Yıldırım, AKP'nin 3. genel başkanı oldu. Ahmet Davutoğlu'nun ayrılmasıyla 3. AKP Genel Başkanı olan Yıldırım, teşekkür konuşmasında "Bu kongre bizim ne kadar büyük, ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu, kardeşliğimizi beraberliğin, lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Yıldırım ayrıca "Kutlu yürüyüşümüz hayırlı, uğurlu olsun. Yolumuz milletin sesi, nefesi, partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur" diye konuştu.

Genel Başkan Binali Yıldırım'ın 'Teşekkür konuşması'nın satır başları şöyle:

"Böylesine büyük, böylesine onurlu bir görevi şahsıma layık gören siz değerli dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’nin yeni genel başkanı olarak bana emanet ettiğiniz bu mukaddes bayrağı asla yere düşürmeyeceğime söz veriyorum."

"Rabbim bu ağır sorumluluğun, emanetin gereğini yapma kudretini hepimize nasip eylesin. Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde sizin gibi yol arkadaşlarımla birlikte omuz omuza yürümekten büyük bir şeref ve bahtiyarlık duyuyorum. Yolumuz zor ama, aydınlık bir yoldur. Geleceğimiz aydınlıktır. Bu kutsal emanetin sahibi, sorumlusu, takipçisi olan büyük Türkiye hedefine hep birlikte emin adımlarla gidiyoruz. Kutlu yürüyüşümüz hayırlı, uğurlu olsun. Yolumuz milletin sesi, nefesi, partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Bugünkü kongrede bu salonu hınca hınç dolduran, salona sığmayıp on binlerce yol arkadaşımızın katıldığı bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinden yurt dışından gelerek bu demokrasi şöleninde bu coşkuyu bizlerle paylaşan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en doğusundan en batısında, en kuzeyinden en güneyine kadar AK Parti için gece gündüz demeden çalışan bütün kardeşlerime gönül veren vermeyen herkese, aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti, bugünlere kadınlarımız sayesinde geldi. Kadın kollarımıza her kademede beldelerde, ilçelerde, illerde genel merkezde, fedakarca gece gündüz demeden çalışan tüm kadınlarıma, teşekkür ediyorum.

"Geleceğimiz olan gençler, AK Parti sizlerin omuzunda 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonunu gerçekleştirecektir. Sizde bu enerji olduğu müddetçe evel Allah karada, havada, denizde ölüm yok. Emeği geçen huzur içinde güvenlik içinde, kardeşçe böyle bir kongre yapmamıza büyük destekleri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, İç İşleri Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı ve ekibine katkı sağladığı için teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm tabii ki parti teşkilatımdır. AK Partinin MKYK üyelerine ve bu ekipte arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"Nihayet, Divan Başkanımız ve divan üyelerine kongremizi örnek bir kongre olarak gerçekleşmesinde gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyor. Ayrıca, değerli kardeşlerim, ülkemizin bütünlüğü, bağımsızlığı için gece gündüz demeden sınır kapılarında güneydoğuda mücadele eden halkımızın milletimizin güvenliği adına can siperhane çalışan bütün güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza ve bizim güven içinde halkımızın yaşaması için çalışan hayatını ortaya koyan bütün güvenlik birimlerimize çok teşekkür ediyoruz.

"Bu kongre bizim ne kadar büyük, ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu, kardeşliğimizi beraberliğin, lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

"Türkiye için milletimiz için eserler üretmeyenler, hizmet yapmayanlar, çoktan tarih sayfalarında yerlerini aldılar. AK Parti’nin adı ise tarihteki yerini bu ülkenin dağ gibi sorunlarını, dağ gibi çözümlere dönüştüren parti olarak yer alacak, yer aldı. Bir kez daha şahsıma ve parti kurullarımıza duyduğunuz güvenden dolayı hepinize teşekkür ediyourm. Büyük Türkiye ailesi hedefi için çekirdek ailemi belki ihmal ettim. Eşime, çocuklarıma, bana göstermiş oldukları sabır ve anlayış için de çok teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, daha nice büyük kongrelerimizi her geçen gün artan heyecan ve coşku ile kutlamak inşallah bizlere nasip olacaktır. Hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun."