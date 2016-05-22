AKP'li Fatih Şahin: Davutoğlu'ndan alınan MKYK yetkileri Binali Yıldırım’a verilebilir

AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ahmet Davutoğlu'ndan 29 Nisan'da partinin il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, tekrar verilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı döneminde kullandığı parti teşkilatına ilişkin yetkilerin Davutoğlu'ndan alınması “Davutoğlu’nun yetkilerini tırpan” olarak yorumlanmıştı.

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Şahin, MKYK'daki değişikliklerin sürpriz olduğunu belirterek, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum. Burada ciddi bir şekilde AK Parti'nin geleceği planlanıyor. 35-40 yaş aralığında birçok ismin yer aldığı görülüyor" dedi.

29 Nisan'daki MKYK toplantısında Ahmet Davutoğlu'nun devrettiği "il ve ilçe başkanlarını atama yetkisi"nin Binali Yıldırım'a verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, "Ben muhtemel görüyorum. İlk toplantıda yetki devri yaşanacaktır. Kongrelerden sonra işerin hızlı yürümesi için bu yapılmıştır. Oradaki nüans, bu yetki devrinin kötüye kullanıldığı veya özensiz davranıldığı gerekçesiyle bu yetkiyi MKYK'nın kendi uhdesine alması düşüncesiydi. Yeniden bu yetki verilir mi, muhtemeldir" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de, yetki devrine ilişkin "Büyük ihtimalle en kısa sürede bu yetki verilir" dedi.