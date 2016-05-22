T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Fatih Şahin: Davutoğlu'ndan alınan MKYK yetkileri Binali Yıldırım’a verilebilir

AKP'li Vedat Demiröz de, yetki devrine ilişkin "Büyük ihtimalle en kısa sürede bu yetki verilir" dedi

22 Mayıs 2016 20:22

AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ahmet Davutoğlu'ndan 29 Nisan'da partinin il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, tekrar verilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı döneminde kullandığı parti teşkilatına ilişkin yetkilerin Davutoğlu'ndan alınması “Davutoğlu’nun yetkilerini tırpan” olarak yorumlanmıştı.

Davutoğlu MKYK’da kendi ekibini kurmak isteyince, Erdoğan Binali Yıldırım'ı sahaya sürmüştü!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Şahin, MKYK'daki değişikliklerin sürpriz olduğunu belirterek, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum. Burada ciddi bir şekilde AK Parti'nin geleceği planlanıyor. 35-40 yaş aralığında birçok ismin yer aldığı görülüyor" dedi.

29 Nisan'daki MKYK toplantısında Ahmet Davutoğlu'nun devrettiği "il ve ilçe başkanlarını atama yetkisi"nin Binali Yıldırım'a verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, "Ben muhtemel görüyorum. İlk toplantıda yetki devri yaşanacaktır. Kongrelerden sonra işerin hızlı yürümesi için bu yapılmıştır. Oradaki nüans, bu yetki devrinin kötüye kullanıldığı veya özensiz davranıldığı gerekçesiyle bu yetkiyi MKYK'nın kendi uhdesine alması düşüncesiydi. Yeniden bu yetki verilir mi, muhtemeldir" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de, yetki devrine ilişkin "Büyük ihtimalle en kısa sürede bu yetki verilir" dedi.

ETİKETLER

AKPFatih ŞahinMKYK

İlgili Haberler

Kritik MYK sona erdi; Davutoğlu partiye veda etti, AKP 2. Olağanüstü Kongresi 22 Mayıs'ta yapılacak!

Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinden ayrılacak Davutoğlu, olağanüstü kongrede aday olmayacak

Binali Yıldırım, AKP'nin 3. Genel Başkanı oldu; Erdoğan hükümeti kurma görevini verdi

Yıldırım'ın hükümeti salı günü açıklaması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24