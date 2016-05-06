Kritik MYK sona erdi; Davutoğlu partiye veda etti, AKP 2. Olağanüstü Kongresi 22 Mayıs'ta yapılacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la geçen akşam 1 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından Mayıs sonunda gidilecek olağanüstü kongreyle AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 12:54'te sona erdi. Toplantı yaklaşık 35 dakika sürdü. Toplantıda Davutoğlu'nun partiye veda konuşması yaptığı öğrenildi. MYK'da AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nin 22 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı. MYK sonrasında Davutoğlu, basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, "Mutabakatın olmadığı yerde aday olmayı düşünmem" dedi. "MKYK sürecinde yaşananları dost olma özelliğiyle bağdaştıramadım" ifadesini kullanan Davutoğlu, "Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları’dır" mesajını verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kritik görüşmesi saat 18.43'te başladı, 20:20'de sona erdi. Erdoğan ve Davutoğlu, Ankara'da 'devlet günü' olarak bilinen perşembe günü haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirecekti. Salı gecesi geç saatlerde gelen habere göre, bu görüşme erkene alındı. Daha önce 45 ila 50 dakika arasında süren haftalık olağan görüşme bu kez 40 dakika sürdü.

Erdoğan, güçen gün gerçekleşen grup toplantısında "Bu dava için gerekirse makamı, mevkiyi ve nefsimi ayaklarımın altına alırım; hiçbir hesaba, hiçbir makama kurban edilecek bir parti değildir AK Parti" diyen Davutoğlu ile dün saat 18.43'te bir araya geldi.

Davutoğlu, geçen günkü grup toplantısında, il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini MKYK'nın kendisinden almasından ve iki lider arasında anlaşmazlıklar olduğunu iddia eden 'pelikan dosyası'ndan sonra konuya dair ilk defa konuşmuştu. Davutoğlu'nun konuşmasında "AK Parti güçlü bir geleneğe sahiptir. Bir dava partisidir, misyon hareketidir" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ile görüşmeden birkaç saat önce yaptığı 25. Muhtarlar Toplantısı'nda "Önemli olan bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi ve hedeflerinizin ne olduğunu unutmamanız" demişti.



Davutoğlu'nun parti teşkilatına

ilişkin yetkileri alındı!

AKP'de il ve ilçe başkanlarını atama yetkisi hafta içi AKP Genel Başkanı'ndan alınarak MKYK'ya verilmişti. 'Davutoğlu'nun yetkilerine tırpan' olarak nitelendiren bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı. Bakanlar Kurulu 8 saat sürmüştü.



AKP'de 'Reis'çi cepheden

'Hoca'yı hedef alan Pelikan Dosyası

"Pelikan Dosyası" adıyla 1 Mayıs akşamı Wordpress'te açılan bir blogda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren yazı sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da "Pelikanbildirisi" hashtag'iyle en çok konuşulan konular arasında zirveye oturan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reis", Başbakan Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyor. 27 maddeden oluşan yazıda gelişmelere ilişkin iddialar Erdoğan cephesi lehine Davutoğlu'na karşı ağır ifadelerle yorumlanmıştı.

"Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız"

Davutoğlu salı günkü grup toplantısında Pelikan dosyasına ilişkin "Eski Türkiye özlemi çeken sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanıp "AK Parti hamdolsun milletten aldığı destekle eski Türkiye defterini kapamıştır. Her türlü fitne ve fesattan bizleri Rabbimiz korusun" diye konuşmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Herkes imtihandadır. Sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlara bakarız. Onlar hakkı yazsın, gerisi ne yazarsa yazsın. Kim ne yazarsa yazsın, önce bu iki dosya yazıcıya bakın" ifadelerini kullanmıştı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin: İki kişi arasındaki gerilime karışmak çok doğru olmazdı

Grup toplantısından sonra partisine geçen Davutoğlu'nun, buradaki konuşmasının alışılmışın aksine kısa sürdüğü bildirildi. Grup toplantısındaki konuşmasına benzer bir konuşma yapmasının ardından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin "İki kişi arasındaki gerilimdi. Bizim de buna karışmamız çok doğru olmazdı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Kritik görüşmeden kongre çıktı

AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde, AKP kongresinin mayıs sonu veya haziran başında olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle yaklaşık üç hafta içinde toplanması planlanan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Davutoğlu, dün sabah AKP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. 35 dakika süren toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, "Mutabakatın olmadığı yerde aday olmayı düşünmem" dedi.