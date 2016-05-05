İktidara yakın gazeteler Davutoğlu'na 'Saray azli'ni nasıl gördü?

İktidara yakın gazeteler, AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren ve Davutoğlu'nun aday olmayacağı bir olağanüstü AKP kongresi kararının alındığı görüşmeyi "olağan" karşıladı.

Milliyet, Vatan, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, Milat, Türkiye gazetesi, "AK Parti'de olağanüstü kongre" başlıklı manşetlerle çıktı. Önceki gün Davutoğlu'nun AKP gup toplantısındaki sözlerini sansürleyen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabah ve Takvim gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara seslendiği konuşmasından HDP'li vekillere yönelik açıklamalarını manşetine çekerken, kongre kararının küçük bir yerden gördü. Davutoğlu kanadına daha yakın bir çizgide duran Karar, Yeni Yüzyıl ve Taraf ise "Hoca bırakıyor" mesajı verdi.

AKP kongresinin mayıs sonu veya haziran başında olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle yaklaşık üç hafta içinde toplanması planlanan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak.

Gazetelerin bugünkü birinci sayfaları şöyle: