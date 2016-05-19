Bekir Bozdağ: Binali Yıldırım'ın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır

Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'nin 22 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkan adaylığı için ismi öne çıkan Bekir Bozdağ, AKP'nin yeni genel başkan adayı Binali Yıldırım'ı tebrik etti. Bozdağ, "Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır" dedi.

Bakan Bozdağ'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı ve dördüncü Başbakanı İzmir Mv. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Binali Yıldırım olmuştur. Yeni Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, daima yardımcısı ve koruyucusu olsun. Türkiye'yi havadan, karadan, raydan ve denizden birbirine bağlayan Yıldırım, Başbakan olarak daha büyük proje, eser, hizmetlere imza atacaktır. Yaptıkları, yapacaklarının; başardıkları, başaracaklarının teminatıdır. Vakit, yeni bir heyecanla, tazelenmiş bir nefesle ve hep birlikte, milletimiz ve ülkemiz için koşma vaktidir. Haydi Bismillah"