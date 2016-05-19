T24 LogoT24 Logo
Politika

Bekir Bozdağ: Binali Yıldırım'ın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır

Bekir Bozdağ'ın ismi, AKP Genel Başkan adaylığı için geçiyordu

19 Mayıs 2016 20:34

Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'nin 22 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkan adaylığı için ismi öne çıkan Bekir Bozdağ, AKP'nin yeni genel başkan adayı Binali Yıldırım'ı tebrik etti. Bozdağ, "Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır" dedi. 

Bakan Bozdağ'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı ve dördüncü Başbakanı İzmir Mv. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Binali Yıldırım olmuştur. Yeni Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, daima yardımcısı ve koruyucusu olsun. Türkiye'yi havadan, karadan, raydan ve denizden birbirine bağlayan Yıldırım, Başbakan olarak daha büyük proje, eser, hizmetlere imza atacaktır. Yaptıkları, yapacaklarının; başardıkları, başaracaklarının teminatıdır. Vakit, yeni bir heyecanla, tazelenmiş bir nefesle ve hep birlikte, milletimiz ve ülkemiz için koşma vaktidir. Haydi Bismillah"

ETİKETLER

Bekir BozdağAhmet DavutoğluBinali YıldırımAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24