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Politika

AKP Kongresi'nde kuş uçurtulmayacak; 5 bin polis görev alacak

AKP'nin Ankara'da yapılacak 2. Olağanüstü Kongresi nedeniyle pek çok yol da trafiğe kapatılacak

17 Mayıs 2016 21:28

AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bütün birimlerinden yaklaşık 5 bin polis görev yapacak.

Ahmet Davutoğlu'nun yerine seçilecek yeni genel başkan için kongreye gidecek olan AKP 2. Olağanüstü Kongresi için Ankara Emniyeti bir dizi önlem aldı. 

Kongre nedeniyle Ankara Spor Salonu ve civarındaki bazı yollar, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren, 22 Mayıs Pazar günü yapılacak kongrenin bitimine kadar kapalı olacak.

Haberler.com'un haberine göre, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışlar/Gar kavşağı alt geçit dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak.

 

Ankara'ya giriş yapan araçlar kontrolden geçirilecek

 

Kongre nedeniyle güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarılacak.

Güvenlik önlemlerinin ilk halkası olacak Ankara'ya giriş yollarından, araçlar kontrol edilerek alınacak. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nun etrafı da bariyerlerle kapatılacak. Kurulacak birden fazla arama noktasında, kongreye katılanların detaylı üst aramasına tabi tutulmasından sonra salona girişlerine izin verilecek.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünün bütün birimlerinden yaklaşık 5 bin polis görev yapacak.

Kongre süresince bir polis helikopteri de sürekli uçarak, yerdeki birliklerin koordinasyonuna yardımcı olacak.

 

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