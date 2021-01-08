34 baro başkanından Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Öğrencilere yönelik hukuk dışı uygulamaları kınıyoruz

34 baro başkanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasını protesto eden öğrencilerin sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınmasını ve hukuk dışı uygulamaları kınadıklarını bildirdi. Baro başkanlarını Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik kadrosunun yanında olduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Son birkaç gündür Türkiye’nin gündemi haline gelen Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve sonrasında gelişen olay ve yorumları ibretle izlemekteyiz. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atama usulüne ilişkin olarak, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, üniversitenin akademik kadroları ve demokratik kamuoyundan ciddi tepkiler yükselmiştir. Gerek akademik kadronun, gerekse de üniversite öğrencilerinin dahli olmadan rektör ataması yapılması, haklı olarak öğrenciler ve üniversite kadrosu tarafından protesto edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Barışçıl ve demokratik protesto haklarını kullanan bazı öğrencilerin evlerine duvar, kapı kırılarak girilmesini, öğrencilerin gözaltına alınmalarını, gözaltına alınan öğrencilerin çıplak aramaya maruz bırakılmalarını ve bu kapsamdaki iddiaları ulusal ve uluslararası hukuk açısından endişe verici ve kabul edilemez bulmaktayız. Katılımcı ve demokratik değerlere aykırı olarak yapılan bu idari işleme karşı, sadece üniversite öğrencileri ve akademik kadronun değil, tüm yurttaşların demokratik sınırlar içerisinde itiraz hakkı vardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Sorun, atanan rektör adayının siyasi kimliği değil; rektörün atanma biçimidir. Devlet üniversitelerinde rektörün; görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından seçilecek adaylar içinden, Cumhurbaşkanınca atanacağını esas alan düzenleme; 29 Ekim 2016’da Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK ile kaldırılmıştır. 9 Temmuz 2018’da Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile rektör atama şartlarında profesör olarak üç yıl görev yapma ve Yükseköğretim Kurulu’nca önerilme ibareleri kaldırılarak, devlet ve vakıf üniversitelerine rektörün Cumhurbaşkanınca atanacağı düzenlenmiştir.

Demokrasinin vazgeçilmezi olan katılımcılığı ve çoğulculuğu yok sayan üniversitelere rektör atama biçimi; ülkemizi sadece bilimsel açıdan çoraklaştırmamakta, demokratik değerlere olan inancımızı da ortadan kaldırmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik hukuk dışı uygulamaları kınıyor ve demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, öğrencilerin demokratik protesto haklarına yönelik güç kullanımından vazgeçilmesini, asıl görevi özgür düşüncenin kaynağı olmak suretiyle bilim üretmek olması gereken üniversitelerin ; rektörlerini, dekanlarını kendi bünyelerinde seçmelerini, rektör atamalarındaki anti demokratik usulün terk edilmesini ve Cumhurbaşkanı tarafından atanma sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Üniversitelerin hak ettikleri saygınlığa kavuşturulması; sadece üniversitelerin, öğrencilerin, akademisyenlerin değil hepimizin sorunudur. Akıl ve bilim yerine, Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe ile kendi simgesini yaratan baskıcı anlayışı esas alan uygulamalara karşı, Anayasa'dan yetkisini alan demokratik itiraz haklarını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik kadrosunun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Açıklamada imzası olan baro başkanları şöyle:

1-Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

2-Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

3-Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

4-Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

5-Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

6-Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

7-Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

8-Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKCİ

9-Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

10-Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

11-Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

12-Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

13-Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

14-Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

15-Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

16-Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

17-Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

18-İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

19-İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

20-Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

21-Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

22-Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

23-Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

24-Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

25-Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

26-Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN

27-Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

28-Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar GÜRSEL YILDIRAN

29-Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

30-Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

31-Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

32-Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

33-Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

34-Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

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