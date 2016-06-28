33 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, 27 Mayıs’tan beri kayıp. Görgü tanıklarının iddiasına göre gözaltında olan ve çeşitli polis hesaplarından Külter hakkında yapılan paylaşımlara göre Külter’in gözaltında olduğu sanılıyor.

Akıbeti 33 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite de 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetinin derhal açıklanmasını istedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hurşit Külter’le ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

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