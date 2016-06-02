DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel: Hurşit Külter'i sağ aldınız, sağ istiyoruz!

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 6 gündür haber alınamıyor. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Külter’in kaybedilmek istendiğini söyledi ve yetkililere, “Arkadaşımızı sağ aldınız sağ istiyoruz” dedi.

Tuncel, “Demokratik siyaset” buluşmaları kapsamında gittiği Mardin’de açıklamalarda bulundu. Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) konuşan Tuncel, 27 Mayıs’tan beri haber alınamayan DBP yöneticisi Hurşit Külter’le ilgili olarak “Arkadaşımızı sağ aldınız sağ istiyoruz” dedi.

Tuncel, Külter'e ilişkin şunları söyledi:

“İl yöneticimiz Hürşit Külter’den haber alamıyoruz. Gözaltına alındığına dair görgü tanıkları var, bilgi var ama bunun karşısına bir cevap alamıyoruz. Kaç gündür vekil arkadaşlarımız ve bizler girişimlerde bulunuyoruz. Ama devlet buna cevap bile vermiyor. Yani bırakalım gözaltına alınıp alınmadığını, işkence görüp görmediğine ve şimdi nerde olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok.

Bunu da unutmamak gerek. Şırnak bu konuda daha öncede ‘faili meçhul’lerle karşı karşıya kaldı. Ebubekir Deniz ve Serdar Tanış arkadaşlarımız hala kayıp. Deniz ve Tanış’ın bulunması için verilen mücadele devam ederken yeni bir kayıp vakasının yaşatılmak istenmesi kabul edilemez. Arkadaşımızı sağ aldınız sağ istiyoruz.”

5 gündür haber alınamayan Hurşit Külter için BM’ye başvuru

İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?