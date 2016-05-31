İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den haber alınamıyor. İnsan Hakları Derneği (İHD), Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

İHD, 27 Mayıs Cuma gününden bu yana haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetini soran bir basın metni yayınladı.Metinde Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye soruldu.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27.05.2016 tarihinden beri haber alınamamaktadır.

Kayıp olan Hurşit Külter en son sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’tan 27.05.2016 tarihinde babasını aramış “şuan evde olduğunu evin etrafının askerlerce sarıldığını, kendisini almaya geldiklerini, akıbetini araştırmalarını ve haklarını helal etmelerini” söylemiştir. Bu konuşmanın hemen ardından operasyonlara katılan kolluk elemanlarının kullandığı iddia edilen “BÖF@Tweet_Guneydogu” twitter hesabından Hurşit Külter’in gözaltına alındığı bilgisi verilmiş ve şimdi sorguya alındığı yazılmıştır.

Kayıp olan Hurşit Külter’in babası derneğimize, birçok siyasi parti ve STK’ya çağrıda bulunarak oğlunun faili meçhul bir cinayete kurban gitmesinden korktuğunu, tüm kurum ve kuruluşların acil başvurular yapmasını istemiştir. Bu yönüyle Uluslararası Af Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulması talebinde bulunmuştur.

Derneğimiz Uluslararası Af Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Konseyi’ne acil çağrıda bulunarak Hurşit Külter’in akıbetinin açığa çıkarılması için uluslararası kamuoyu oluşturmasını talep etmiştir.

Derneğimiz Kayıp Hurşit Külter’in akıbetinin araştırılması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatlarımız aracılığı başvuruda bulunmuş, babasına telefonla gönderdiği mesaj ve “BÖF@Tweet Guneydogu” twitter hesabındaki yazılar bildirilmiş, savcılık tarafından halen bir sonuç tarafımıza bildirilmemiştir.

Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı başladığı 14.03.2016 tarihinden beri avukatlarımızın ve insan hakları savunucularının, Şırnak’a, girişine izin verilmemektedir. Şırnak’ta yaşananlar konusunda kamuoyu hiçbir şey bilmemektedir.

78 gündür Şırnak’ta neler yaşandığı konusunda bilgi paylaşmayan Şırnak Valisi yaşanan tüm faili meçhul olayların sorumlusudur.

Yaşanan olaylar hakkında adli takibat yapmayan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı yaşananların açığa çıkmamasından sorumludur.

Birleşmiş Milletlerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Sözleşmesini imzalamayarak, hukuksuzluğun ve cezasızlığın teminatı olduğunu gösteren ve bu konuda gerekli hukuki düzenlemeleri yapmayan devlet yetkilileri, insanlığa karşı suç olarak nitelenen zorla kaybedilmelerin baş sorumlusudur.

Buradan Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne sesleniyoruz;

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?”

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı ve özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtildi.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti. Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış; “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denmişti.

Hamdi Külter: Devlet oğlumun nerede olduğunu açıklasın

Külter’in babası Hamdi Külter, “Polisler diyor elimizde emniyete soruyoruz diyor bizde değil. JÖH, PÖH, kendi sayfasında oğlumun ellerinde olduğunu söylüyorlar” dedi ve oğlunun nerede olduğunu öğrenmek istediğini belirterek, “Devlet oğlumun nerede olduğunu açıklasın. Oğlumun nerede olduğunu bulmak için her yere başvuracağım. Bu işim peşini bırakmayacağım” şeklinde konuştu. Külter’in ailesi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu.

İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

Külter’in ailesi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunurken, sosyal medyada Hurşit Külter için, “#HurşitKülterNerede” hashtag’i ile kampanya başlatıldı.