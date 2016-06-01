5 gündür haber alınamayan Hurşit Külter için BM’ye başvuru

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den haber alınamıyor. Şırnak Barosu avukatlarından Şeyma Ürper, 27 Mayıs Cuma gününden bu yana haber alınamayan Külter’in durumuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söyledi. Ürper, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Şırnak Adliyesi’ne giderek savcıyla görüşemediklerini, savcının telefonlara da çıkmadığını ifade etti ve konuyu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıdıklarını da dile getirdi.

“Hakkınızı helal edin”

Bianet'ten Ekin Karaca'ya konuşan Ürper, şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağından sonra ailesi Şırnak'tan ayrılıyor ama Külter ‘Ben memleketimi terk etmeyeceğim’ diyerek Şırnak'tan ayrılmıyor. Bu aşamada evleri terk etmeyen başka insanlar da vardı. Bu süreçte ailesiyle arada bağlantı kurmaya çalışıyordu. Ailesiyle son görüşmesinde kendisine doğru bir grup güvenlik gücünün geldiğini söylüyor ve ‘Hakkınızı helal edin’ diye mesaj çekiyor. Ondan sonra bir daha bağlantı kurulamıyor. Bir kaç saat sonra da BÖH adlı Twitter hesabından kendisiyle alakalı malum tweet'ler atılıyor.

Buna istinaden savcılığa başvuruda bulunduk. Bize böyle birinin gözaltına alınmadığını söylediler. En son olarak da telefonlarımıza çıkmamaya başladılar. Sonunda yazılı başvuruda bulunduk ama henüz herhangi bir cevap gelmedi."

“Cevap alamayınca BM’ye gittik”

“Bunun üzerine BM’ye gözaltında kayıp ve yargısız infaz komisyonuna başvuruda bulunduk" diyen Ürper, "Şu an bu mercilerden yanıt bekliyoruz. Olumlu olumsuz herhangi bir yerden haber almış değiliz" dedi.

“Şırnak’a Adliye’ye gidemiyoruz”

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'a gidemedikleri için adliyede savcıyla görüşemediklerini belirten Ürper, “Çevre ilçelerdeki adliyeler üzerinden telefon ve muhabere yoluyla savcılığa ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlara da herhangi bir geri dönüş olmuyor" diye konuştu.

“90’lardan daha ağır bir durum”

“90'lardan çok daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" diye konuşan Şeyma Ürper, “BM'ye de başvurumuzu bu çerçevede yaptık. 90'lardan çok daha ağır bir sürecin işlediğini, artık insanların göz göre göre kaybedildiğini, katledildiğini belirttik” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?