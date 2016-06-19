24 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Külter’in akıbeti 24 gündür bilinmezken, anne Kerime Külter, “Oğlumu devlet aldı, ‘elimizde değil’ açıklamaları yapmasınlar. Onu kaybedenlerden davacıyım. Oğlumu getirsinler bana” dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor.

Akıbeti 24 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Külter ailesinden çağrı

Hurşit Külter’in kardeşi Zehra Külter, ağabeyinin akıbeti için başvurdukları tüm devlet kurumlarının “elimizde değil” dediğini dile getirdi.

“Biz, ağabeyimin devletin elinde olduğunu biliyoruz. Onun nerede olduğunu bizden saklıyorlar” diyen Zehra Külter, “90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin yaşanmaması için ayağa kalkıp ses çıkarın” çağrısı yaptı.

Anne Külter de yetkililere seslendi. Anne Kerime Külter, “Oğlumu devlet aldı, biliyoruz bunu. Devlet hiç, ‘elimizde değil’ açıklamaları yapmasın. Onu kaybedenlerden davacıyım. Oğlumu getirsinler bana” dedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı.

İHD de 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

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