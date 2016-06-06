Barış Bloku’ndan Genelkurmay’a: Hurşit Külter nerede?

Barış Bloku, 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter için Genelkurmay Başkanlığı ve yetkililere seslenerek Külter’in durumunu sordu. Barış Bloku, “Aynen 90’lı yıllarda olduğu gibi yetkililerin “gözaltına alınmadı, bizde yok” demekle olayın üzerini örtmesi kabul edilemez. Barış Bloku olarak, derin endişe içindeyiz, Hurşit Külter’e ne oldu sorusunun hızlıca cevaplandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Hurşit Külter'den 1 haftadır haber alınamıyor; ailesi HDP ve CHP'den yardım istedi

Barış Bloku’ndan Külter için yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'den 10 gündür haber alınamıyor. Külter ailesinin savcılık, valilik, emniyet ve jandarma yetkililerine yaptıkları başvurular sonuçsuz kaldı.

Külter’in, Gümüştepe Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde 7 gün tutulduktan sonra 3 Haziran’da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda görüldüğünü düşünen ailesi, Külter’in gönderdiği son mesajında ‘etrafının sarıldığını’ belirterek, “'Geldiler. Hakkınızı helal edin” dediğini söylüyor.

Hurşit’i bölgede görevli özel harekât polislerinin gözaltına aldığını söyleyen ailesine resmi makamlardan yapılan tek açıklamada “Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmekle yetinildi.

Barış Bloku olarak, derin endişe içindeyiz, Hurşit Külter’e ne oldu sorusunun hızlıca cevaplandırılmasını bekliyoruz.

Aynen 90’lı yıllarda olduğu gibi yetkililerin “gözaltına alınmadı, bizde yok” demekle olayın üzerini örtmesi kabul edilemez. Devlet etkin, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürüterek yaşananları açığa çıkarmalıdır.

Muhalif insanların hukuksuz göz altılarla infaz edildiği günlere geri dönmek istemiyoruz. Herkes çok iyi biliyor ki daha önce denenmiş ve acı sonuçlar yaratmış bu yöntemler bizi biraz daha barıştan uzaklaşıyor.

“Oğlum adalet için mücadele ediyordu. Kürt-Türk anneleri el ele versin ve bu kirli savaşı durdursunlar. O gücümüz var ve biz Kürt anneleri buna hazırız” diyen Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter’in çağrısına kulak verelim.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel: Hurşit Külter'i sağ aldınız, sağ istiyoruz!

Ne olmuştu?

İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı ve özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtildi.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti.

Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış; “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile BaşbakanBinali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

Külter ailesinn İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yapıldı.

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

5 gündür haber alınamayan Hurşit Külter için BM’ye başvuru