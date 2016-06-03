Hurşit Külter'den 1 haftadır haber alınamıyor; ailesi HDP ve CHP'den yardım istedi

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 7 gündür haber alınamıyor. Külter’in ailesi, Meclis'te CHP ve HDP'yi ziyaret ederek, bu konuda girişimlerde bulunmasını istedi.

Şırnak’ta 27 Mayıs Cuma gününü gözaltına alınan ve o günden bu yanan kendisinden haber alınamayan DBP il yönetici Hurşit Külter'in akıbetine ilişkin devlet yetkililerinin sessizliği sürerken, Külter'in ailesi muhalefet partilerinden konuya ilişkin girişimlerde bulunmasını istedi. Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Külter'in abisi Ebubekir Külter, Ankara'da, CHP ve HDP'yi ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştü. Görüşmede Altay, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Daha sonra HDP'yi ziyaret eden Külter, bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi.

Külter'in gözaltına alındığına tanıklık edenlerin beyanlarına rağmen yetkililer, Külter'in gözaltına alındığı kabul etmezken, bölgedeki Özel Harekâtçılar tarafından kullanıldığı belirtilen kimi sosyal medya hesaplarından Külter'in gözaltına alındığına dair beyanlar kullanıldı. Tüm girişimlere rağmen halen Külter'in nerede olduğu konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel: Hurşit Külter'i sağ aldınız, sağ istiyoruz!

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İnsan Hakları Derneği: DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?