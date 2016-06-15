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Şırnak'ta 23 yıl önce 6 sivil gözaltında kaybedildi, şimdi de Hurşit Külter!

AİHM, Görümlü'de gözaltında kaybedilenlere ilişkin Türkiye'yi tazminata mahkûm etmişti

15 Haziran 2016 12:50

6 sivilin14 Haziran 1993 tarihinde Şırnak’ın Görümlü köyünde kaybedilişinin 23. yıl dönümü. Tanıklar tarafından 23 yıl önce Görümlü’de kaybedilen 6 kişinin ölüm emrini verdiği iddia edilen ‪Mete Sayar Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugay komutanıydı. Mete Sayar ve beraberinde yargılanan 5 asker 3 Temmuz 2015’te “delil yetersizliğinden” beraat etti. Bugün artık tümen olarak hizmet veren 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bu kez 19 gündür kendisinden haber alınamayan ‪‎DBP yöneticisi Hurşit Külter’le bir kez daha gündemde.

Şırnak’ta 1993 yılında 6 sivilin katledildiği ve “Görümlü Davası” olarak bilinen dava duruşmasında, mahkeme heyeti, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, dönemin 23. Jandarma Sınır Tugay Komutanı Mete Sayar ile 5 rütbeli asker hakkında beraat kararı vermişti. Aynı duruşmada, mağdur tarafına mütalaaya karşı görüşlerini sunmaları için herhangi bir süre verilmeksizin, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından mütalaaya uyularak sanıkların beraatına karar verilmişti.

Aynı komutanlık yine kaybetmeyle anılıyor; Külter’den 20 gündür haber yok

İmc'de yer alan habere göre, Görümlü Davası’nda aralarında askerlerin de bulunduğu tanıklar Görümlü’de kaybedilenlerin gözaltı emrini 23. Jandarma Sınır Tugay Komutanı Mete Sayar’ın verdiğini söylemişti. O zamanın Tugay, şimdinin  Tümen Komutanlığı yine kaybedilme ile anılıyor.

Bugün, kendisinden tam 20 gündür haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter’in de o dönem 23. Jandarma Sınır Komutanlığı olan bugün ise Tümen olarak hizmet gören 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tutulduğu iddia ediliyor.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Hurşit Külter’in 3 Haziran’da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na görüldüğünü öne sürmüş ve 19 gündür haber alınamayan DBP yöneticisinin, Gümüştepe Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde 7 gün tutulduktan sonra Tümen Komutanlığı’nda görüldüğünü yazmıştı.

 

Karar Gazetesi’ndeki ‘Askeri kaynaklar’ haberi

 

Külter’in 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tutulduğuna dair Genelkurmay’dan herhangi bir açıklama gelmezken, Karar Gazetesi, dün geçtiği bir haberde “askeri kaynaklar” diyerek Külter’in gözaltında olmadığını öne sürdü.

İlgili haberde, askerin “itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı” savunulurken, “Tutuklanan veya gözaltına alınan şahısların Emniyetten alınıp Tümen K.lığına getirilmesi gibi bir uygulama da zaten söz konusu değildir” ifadesine yer verildi.

 

Gözaltı, “BÖF” hesabından duyurulmuştu

 

Oysa; 27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair  fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmişti.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

 

Tümen Komutanlığı: Gözaltında değil

 

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

 

BM ve AİHM’e başvuru yapıldı

 

Külter ailesinn İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yapıldı.

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

İHD, 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

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