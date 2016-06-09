İnsan hakları kuruluşları soruyor: 13 gün oldu, Hurşit Külter nerede?

Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği bileşeni dokuz insan hakkı örgütü, 27 Mayıs’tan beri kendisinden haber alınamayan DBP Şırnak İl Yönetcisi Hurşit Külter’in akıbetinin açıklamasını istedi.

Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği bileşeni dokuz insan hakları örgütü, 'zorla kaybetme politikası'nın yeniden uygulamaya konulduğu yönünde kuvvetli emareler bulunduğunu söyledi. Türkiye ve uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

“Artan kayıp haberleri endişe verici”

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği tarafından yapılam yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Kürt sorununun çözümü konusunda müzakereci tutumun terkedilmesi ve geleneksel savaş konseptine geri dönülmesinin ardından arka arkaya ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve artan kayıp haberleri endişe verici.

Son olarak DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter 27 Mayıs 2016 tarihinden bu yana kayıp.

Külter’in babası oğlunun bu tarihte kendisini arayarak ‘Şu an evde olduğunu, evin etrafının askerlerce sarıldığını, kendisini almaya geldiklerini, akıbetini araştırmalarını ve haklarını helal etmelerini’ söylemiş ve hemen sonra iletişimin kesildiğini, oğlundan bir daha haber alamadığını ifade etmiştir.

'Sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti devletinin'

Bu operasyonlara katılan güvenlik görevlileri tarafından kullanıldığı düşünülen ‘BÖF@Tweet_Guneydogu’ isimli twitter hesabında Hurşit Külter’in ‘gözaltında olduğu‘ yazıldı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Hurşit Külter’ in gözaltında olduğunu reddetmekte ve akıbeti konusunda başka hiçbir bilgi vermiyor.

Hurşit Külter’in akıbetinin belirlenmesi, yaşamına yönelik bir tehlike varsa bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınması Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal ve uluslararası hukuk karşısında sorumluluğu.

Bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı, daha sonra kaybedildiği bir durum söz konusu ise devlet bu durumun nasıl gerçekleştiği konusunda mantıklı bir açıklama yapmak durumunda.

Hurşit Külter’in akıbeti derhal açıklanmalı!”

İmzacılar

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği bileşeni imzacılar:

Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Şırnak Barosu, Van Barosu.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı ve özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtildi.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti. Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış; “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDPŞırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

Külter ailesinn İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yapıldı.

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

İHD, 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.