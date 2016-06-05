DİHA: Hurşit Külter Tümen Komutanlığı’nda tutuluyor

DİHA, 9 gündür haber alınamayan DBP yöneticisi Hurşit Külter’in 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tutulduğunu iddia etti.

Şırnak’ta 9 gün önce gözaltına alınan ancak Savcı, Vali ve İçişleri Bakanlığı tarafından gözaltında olmadığı belirtilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Yöneticisi Hurşit Külter’in 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tutulduğu iddia edildi.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Külter’in 2 gün önce 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda görüldüğünü öne sürdü.

Ajans, ‘güvenilir haber kaynaklarına’ dayandırdığını belirttiği haberinde, Külter’in, Gümüştepe Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde 7 gün tutulduktan sonra 3 Haziran’da Tümen Komutanlığı’nda görüldüğünü belirtti.

Haberde, Külter’in bitkin olduğunun gözlemlediği de belirtildi. Külter’in akıbetini sormak için daha önce Birleşmiş Milletler’e “müdahil olması” başvurusu yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de başvuruda bulundu.

AİHM, dün aldığı kararla Külter’in akıbetinin Türkiye devletine sorulması yönünde karar vermişti.

Ne oldu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı ve özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında ise ‘etrafının sarıldığını’ belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti. Devamla da Şırnak Valiliği Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış, son olarak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı da İHD’li avukatlara “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine de avukatlar önce Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yaptı.

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

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