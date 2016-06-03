1 haftadır haber alınamayan DBP'li Hurşit Külter için AİHM’e başvuru

İHD, günlerdir kendisinden haber alınamayan, DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. İHD, avukatları Külter için İnsan Hakları Mahkemesi’ne(AİHM) başvurdu. Başvuru dilekçesinde Külter’in gözaltına alınması sırasında görgü tanıklarının olduğunu belirterek, sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilde can güvenliğinin olmadığı belirtildi.

“Yaşam hakkının ihlali”

AİHM’e yapılan başvuruda Külter’in tanınan biri olduğu belirtiler şunlar ifade edildi:

"Mahkemenin acilliyetle yaşam hakkının ihlal edildiğine dair kuvvetle muhtemel bilgi ve bulguların varlığı gereği tedbir kararı vermesini talep etmekteyiz.

Türkiye’deki konjonktür ve bölgedeki operasyonel faaliyetler başvurunun vahametini göstermektedir. Bölgede meydana gelen olaylarda yüzlerce sivilin öldüğü, birçok sivilin yaralandığı ve tutuklandığı raporlarda da görülmektedir. Yaşananlar ışığında mahkemenizin Şırnak Cumhuriyet Savcılığı, Şırnak Valiliği ile acilen temasa geçip tedbir kararı vermesini talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı ve özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtildi.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti.

Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış; “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

Külter ailesinn İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yapıldı.

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

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