Milli Savunma Bakanı "Hurşit Külter nerede?" sorusunu cevapladı: İnceleme devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 28 gün önce gözaltına alındığı iddia edilen ve o günden beri haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’le ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

Bakan Işık, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini belirtti. TBMM Genel Kurulu’nda HDP milletvekillerinin Hurşit Külter’le ilgili sorularına yanıt veren Bakan Işık’ın açıklaması şöyle:

"Biraz önce bir sayın grup başkan vekili Hurşit Külter'le ilgili bir soru sordu. Bu Hurşit Külter'le ilgili, bir Twitter hesabından, özel harekât tarafından şahsın gözaltına alındığıyla ilgili bir iddia ortaya atılmış. Bu iddiayla ilgili savcılığa müracaatta bulunulmuş. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirmiş, şu anda bu inceleme devam etmektedir. Biz AK Parti iktidarı olarak hiçbir hukuksuzluğa tahammül etmeyiz, izin vermeyiz ama terörle mücadelede de sonuna kadar bu mücadeleyi veririz, bu mücadeleyi veren insanların yanında ve arkasında oluruz."

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.