Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite: Hurşit Külter’in akıbetini açıklayın!

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite, 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in akıbetinin derhal açıklanmasını istedi.

DBPŞırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor.

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite (ICAD), Hurşit Külter için açıklama yaptı.

Avukatların resmi mercilere başvurularına ‘gözaltında olmadığı’ yanıtı verilirken, HDP’li milletvekillerin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Binali Yıldırım’a Külter’in akıbetine ilişkin verdiği soru önergelerine ise yanıt verilmediğini kaydeden ICAD, Külter’in gözaltına alındığına dair tanık ifadeleri olduğunu belirtti.

Gelişmelerin Hurşit Külter’in gözaltında kaybedilmek istendiğini gösterdiğini belirten ICAD, 90’lı yıllarda gözaltında kaybetmenin devlet tarafından sistematik olarak uygulandığını ve binlerce insanın gözaltında kaybedildiğini hatırlattı.

Gözaltında kaybetmenin bir insanlık suçu olduğunu belirten CAD, “İnsanlık suçu işleyenler er geç tarih karşısında hesap vereceklerdir. Türk devleti, Hurşit Külter’i derhal serbest bırakmalıdır. Hurşit Külter sağ alındı, sağ istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı.

İHD de 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.