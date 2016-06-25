Hurşit Külter'in annesi: Oğlumu devlet aldı, onu alanlardan davayıcım, Hurşit'i getirsinler bana

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. 29 gündür akıbeti bilinmeyen Külter’in annesi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Hurşit Külter'in annesi Kerime Külter, “Oğlumu devlet aldı, Onu kaybedenlerden davacıyım. Oğlumu getirsinler bana" dedi.

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

Akıbeti 30 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite (ICAD) Külter’in akıbetinin derhal açıklanmasını isteyerek, “Türk devleti, Hurşit Külter’i derhal serbest bırakmalıdır. Hurşit Külter sağ alındı, sağ istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

Anne Külter: Oğlumu getirsinler bana

Hurşit Külter’in kardeşi Zehra Külter, ağabeyinin akıbeti için başvurdukları tüm devlet kurumlarının “elimizde değil” dediğini belirterek, “Biz, ağabeyimin devletin elinde olduğunu biliyoruz. Onun nerede olduğunu bizden saklıyorlar” diye konuştu.

Zehra Külter, “90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin yaşanmaması için ayağa kalkıp ses çıkarın” çağrısı yaptı.

Anne Kerime Külter de yetkililere seslenerek “Oğlumu devlet aldı, biliyoruz bunu. Devlet hiç, ‘elimizde değil’ açıklamaları yapmasın. Onu kaybedenlerden davacıyım. Oğlumu getirsinler bana” dedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı.

İHD’de de 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.