Yarım asırlık dostluk ve demokrasiyle hukukun sefaleti üzerine bir yazı...

Kırk yıllık değil, elli küsur yıllık dostluk...

1969 yılı Ankara'sı.

Ben Devrim'de, Cengo Aydınlık (Beyaz)

ve İşçi Köylü'de "devrim arayışı" içindeyiz.

Ofislerimiz Kızılay'da, bir apartmanın

ikinci katında karşı karşıya.

Beni her gördüğünde

Cengo'nun klasik selamı:

Ne haber

karşı-devrim?

Silivri'de umut nöbeti

Yıllarımız böyle geçti,

devrim ve demokrasi arayışıyla...

Hazin ama hâlâ bulamadık,

ikisine de kavuşamadık.

Cengo'yla ara sıra birbirimizin

gırtlağına sarılsak da,

dostluğumuz zamana,

bütün iniş çıkışlara dayandı.

Ve gelecek kısaldıkça,

etrafımız ıssızlaştıkça

daha da güçlendi bu dostluk.

Belki de kaç kişi kaldık duygusu

bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı.



Hrant Dink cinayetinin 14. yıldönümüne,

Cengiz Çandar hakkında

"yakalama kararı" haberiyle girdik.

Canım çok sıkıldı.

Mahkeme, bir süredir İsveç'te bulunan

Cengiz Çandar hakkında açılmış olan

bir davadan ötürü istinabe yoluyla

ifadesinin alınmasına karar verirken,

bir taraftan da ifadesinin alınması

için "yakalama kararı" çıkarttı.

Cengo'nun yakışıksız diye nitelediği

yakalama kararı, Türkiye'de demokrasinin,

hukukun, adaletin içine

düştüğü sefaleti yansıtıyor.

Başka ne denilebilir ki?..

Sevgili Cengo, sadece Türkiye'de değil,

uluslararası alanda da isim yapmış

bir gazetecilik kariyerine sahip.

Uzun meslek kariyerinde

çok sayıda uluslararası şahsiyet

ile özel dostluk ilişkileri geliştirdi.

Filistin lideri Arafat'ın gazetecilik

ilişkisinin ötesine geçen, sevgi bağlarıyla

bağlı olduğu yakın dostuydu.

Keza, Irak'ın Saddam sonrası

ilk Cumhurbaşkanı Mam Celâl'in de,

Şu andaki Irak Cumhurbaşkanı

Barham Salih'in de...

Benim de gayet yakında tanıdığım

Celâl Talabani ile Bağdat'ta

ve sevgili Mehmet Ali Birand'ın da

katılımıyla Ankara'da,

Barham Salih'le de Erbil'de

defalarca birlikte olmuştuk.

Cengo, son iki yıldır Barham Salih'i

Süleymaniye ve Bağdat'ta görmeyi sürdürdü.

Bosna'nın Aliya İzzetbegoviç'i de

Cengo'nun gönül verdiği Bosna davası

sırasında kişisel ilişkiler geliştirdiği

ve destek verdiği insanlardan biriydi.

Cengiz'in 1995'te savaş zamanı

düzenlediği ve Sabah gazetesinde

günlerce kaleme aldığım bir

Bosna seferinde Bihaç'ta, sonra da

Saraybosna'da İzzetbegoviç'le buluşmuştuk.

Aliya'ya bugünlerde pek yaygınca kullanılan

Bilge Kral sıfatını da Cengiz,

bir yazısına başlığı olarak takmıştı.

Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün

kısılmaya başladığı günlerde,

Stockholm Üniversitesi'nin

Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nden

aldığı bir davet ile

yurt dışında çalışmaya başladı.

Aynı dönemde Oxford'dan da davet almıştı.

T24'te 2016 Nisan'ında iki gün üst üste

yayımlanan uzun röportajında

Stockholm Üniversitesi ve Oxford'a

gideceğini açıklamıştı, ve gitti.

İsveç'te bulunduğu dönemde

üzerinde çalıştığı kitap, geçen yıl Haziran

ayında ABD'de yayımlandı.

Stockholm Üniversitesi'nde

"Saygın Konuk Araştırmacı" olarak

bulunurken, son üç yıldır,

İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde

Ortadoğu konusunda

Kıdemli Uzman sıfatıyla çalışıyor.

1995, Bosna Savaşı'nda Sabah ekibi...

Araştırmalar yapıyor, dünyanın

dört köşesinde konferanslara katılıyor.

Yeri yurdu, sıfatı belli.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a

danışmanlık yapmış, 40 yıllık bir gazeteci

ve aydın olan Cengiz Çandar hakkında,

IŞİD'le savaşırken Rakka önünde hayatını

kaybeden bir genç kız için, babasının

acı dolu satırlarını okuduktan sonra

30 Mayıs 2017'de yazdığı şu

iki cümlelik tweet için dava açılıyor:

Kırmızı Fularlı Kız,

Gezi'nin içimizi ısıtan

en güzel gülüşlü meleği.

Rakka önünde toprağa düşüp

yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı.

Dava üç buçuk yıl sonra açılmış

ama Cengiz'in hakkında açılan

davadan haberi yok.

Çünkü ifadesinin alınabilmesi

için bulunamamış.

İsveç'te legal bir konumda yaşayan,

Stockholm Başkonsolosluğu'nda

kaydı bulunan Cengiz'i, bir kadastro

işlemiyle ilgili olarak Bursa'daki bir

mahkeme buluyor ama

İstanbul Başsavcılığı bulamıyor.

Cengiz dün "yakalama kararı" üzerine

yaptığı açıklamada bunu pek

inandırıcı bulmadığını vurguladı.

Yazdığı iki cümlelik bir tweetten ötürü

üç yıl sonra hakkında açılan davadan,

davanın diğer sanığının kendisini

bulup haberdar etmesiyle haberi oldu.

Cengo, ifade vermek için Türkiye'ye gelecekti.

Pandemi koşulları nedeniyle,

ifadesinin istinabe yoluyla,

yani İsveç makamlarına yazı yazılarak

alınması için talepte bulundu.

Hâl bu iken, adı sanı, kariyeri, kişiliği,

adresi, her şeyi belli, Cengiz Çandar için

"yakalama kararı" çıkartılması

neyi ifade ediyor?

Adaletten, hukuktan ne kadar uzak

bir memlekette yaşadığımızı elbette...

Cengiz, dün yaptığı ve çeşitli medya

organlarında yayımlanan açıklamasında

bunu "ülkemde adalet mekanizmasının

içine düşürüldüğü durumu ortaya koyan

bir yeni olumsuz örnek" sözleriyle yorumladı.

1980'ler, Nadir Nadi'nin evinde Mikis Theodorakis için

verdiği davette Tuba, Cengo, HC.

Açıklamasını, "Bütün bunlar

ne yazık ki Türkiye'de adalet

mekanizmasının içine düşürüldüğü

bu hazin durumu

örtmek için yeterli olmayacak"

cümlesiyle noktaladı.

Aslında sözcükleri doğrudan

kullanmadan söyledi,

Türkiye'de demokrasiye bir

darbe daha vurulmuş olduğunu.

Demokrasi ve hukuk bu topraklarda

öyle darbeler yemiş ve yemeye

devam ediyor ki, kendisine ilişkin

bir gelişmeyi olan bitenin yanında

çok da öne çıkartmamak gereğini

düşünmüş olmalı.

Sevgili Cengo;

Canını fazla sıkma kardeşim.

Yarım asırdır öyle acılar yaşadık ki,

bunlar da geçer gider.

Demokrasi notları 10 yarına...