Harvard'lı iki profesör soruyor: Bizim demokrasi de tehlike altında mı?

Günlüğümün sayfaları arasında dolaşıyorum.

Tanksız topsuz sivil darbeler...

İstanbul, 8 Mayıs 2018

Demokrasilerin girdiği çıkmazı

ele alan kitapların sayısı

son yıllarda çoğalmış durumda.

DEMOKRASİLER

NASIL

ÖLÜYOR?

İngilizcesi:

HOW

DEMOCRACIES

DIE





Harvard Üniversitesi'nden iki profesörün,

Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt'ın

yazdıkları bir kitap.

Kitapta demokrasilerin yalnız Doğu'da

değil Batı'da da, Amerika'yla Avrupa'da da

nasıl inişe geçtiği örneklerle açıklanıyor.

Ayrıca Putin'le Rusya'nın,

Erdoğan'la Türkiye'nin isimleri

aynı bağlam içinde birlikte anılıyor.

İlginç olan, Amerikan demokrasisinin de

Başkan Trump dolayısıyla

fena halde sorgulanması...

Harvard'lı iki siyaset bilimcinin kitabı

Amerikan demokrasisine ilişkin

şu iki cümleyle başlıyor:

Bizim demokrasimiz de

tehlike altında mı?

Böyle bir soruyu

kendimize sorabileceğimiz

hiç aklımıza gelmezdi.

Şöyle devam ediyorlar:

Ama şimdi kaygılıyız.

Amerikan siyasetçileri

artık rakiplerini düşman olarak

görüyorlar. Özgür basını korkutuyorlar.

Seçim sonuçlarını reddeden

tehditler savuruyorlar.

Demokrasimizin temelini oluşturan

yargı gibi, istihbarat gibi kurumları

zayıflatmaya çalışıyorlar.

Ve 2016 yılında, Amerikan tarihinde

ilk kez hiç devlette çalışmamış,

hiçbir kamu tecrübesi olmayan,

anayasal haklardan habersiz,

çok açık otoriter eğilimlere sahip

biri Başkan seçildi bu ülkede...

Kitabın şu satırlarının da altını çiziyorum:

Demokrasiler artık generallerin değil,

seçilmiş liderlerin de elinde ölebiliyor.

Faşizm, komünizm veya askeri yönetim

tarzındaki çıplak diktatörlükler çağı

kapandı. Bugün askeri darbeler

ya da şiddet yoluyla iktidara el koymak

çok ender görülüyor.

Artık seçimler yapılıyor ama

demokrasiler yine de ölüyor,

farklı yollar ve yöntemlerle...

Kitabın bu bölümünde

sivil darbeler anlatılıyor:

Seçilmiş liderler, Venezüela'da

Chavez örneğinde olduğu gibi,

Türkiye, Rusya, Macaristan, Polonya,

Peru, Filipinler, Gürcistan

ve Ukrayna'da da demokratik kurumları

rayından çıkardılar.

Meydanlarda bugün tanklar yok.

Anayasalar ve demokratik kurumlar

görünüşte yerli yerinde duruyor.

Halk gidip oyunu da kullanıyor.

Ancak, seçilmiş otokratlar

demokrasinin cilasını koruyor

olsalar da, demokrasinin özünü

çaktırmadan boşaltıyorlar.

Demokrasinin özünü çaktırmadan

boşaltmak... Ya da sivil darbe yapmak...

İki Harvard'lı profesör, Türkiye'yi

bu kategorinin içine koyuyor.

Kitapta, Erdoğan'ın gazetecileri

nasıl "teröristlik"le suçladığı,

medyayı ve iş dünyasını

hangi yöntemlerle sindirdiği anlatılırken,

Doğan Grubu'na karşı "vergi sopası"nın

ne kadar acımasızca kullanıldığına da,

Gezi direnişi bağlamında Koç Grubu'nun

nasıl hizaya getirildiğine de değiniliyor.

Demokrasinin içinin boşaltılması

konusunda yargının öncelikle

ele geçirilmesine ve güçler ayrılığının

sona erdirilmesine dair örnekler de

var kitapta. Rejimin otoriterleştirilmesinde

Putin ve Erdoğan'ın dış tehditleri

nasıl kullandıkları da anlatılıyor.

(T24, 8 Mayıs 2018,

Demokrasiler Nasıl Ölüyor?)

Günlüğüm sayfaları arasında dolaşıyorum.

Büyük yalanlarla sinsi sinsi

ilerleyen faşizm!

İstanbul, 7 Mayıs 2018

Gece vakti günlüğüme düştüğüm notlar:

Büyük yalanlarla...

Özgürlük diyerek... Adalet diyerek...

İçte dışta düşmanlar icat ederek...

Sinsi sinsi ilerleyen bir faşizm...

İrkiltici, korkutucu bir tablo...

Üstelik fena halde gerçekçi.

Hem Amerika hem Avrupa için

çok ciddi bir faşizm uyarısı.

Kitabın adı da öyle:

FAŞİZM

BİR UYARI

Yazarı, Amerika'nın eski dışişleri

bakanlarından Madeleine Albright.

Yeni çıktı. Geçen ay New York'ta

satın aldım.

Putin Rusya'sı, Erdoğan Türkiye'si

sık sık geçiyor kitabın birçok yerinde.

Hatta Erdoğan'la Putin'e

ayrı birer bölüm ayrılmış...



Mussolini'den, Hitler'den başlıyor,

İkinci Dünya Savaşı sonrasının

Soğuk Savaş döneminden

Berlin Duvarı'nın yıkılmasına

ve bugüne geliyor. Milliyetçilik ve faşizm

virüsünün nasıl kolay kolay ölmediği,

bağışıklığın zayıfladığı bünyelerde

hastalığın çaktırmadan nasıl nüksettiği

çarpıcı örneklerle anlatılıyor.

Dünyadaki örnekler arasında, biat medyası

konusunda Erdoğan modeli'ni seçen

Orban Macaristan'ı var.

Sonra, bağımsız yargıyı adım adım

yok etmekte olan Polonya ve Çekya...

Chavez'in, Maduro'nun Venezuella'sı...

Britanya'nın Brexit'i...

Almanya'da ana muhalefet haline

gelen Neo-Nazi çizgideki

Almanya için Alternatif Partisi...

Hollanda, Fransa, Avusturya

ve Yunanistan'daki faşist

ve milliyetçi partilerin yükselişi...

Demokrasiyi, Avrupa Birliği değerlerini

hiç umursamayan bütün bu partilerin,

Putin'le mali boyuta da sahip

derin bağları da sergileniyor kitapta...

Faşizm: Bir Uyarı'nın

önemli bir bölümü Başkan Trump

Amerikası'na ayrılmış.

Trump'ın Amerika'da demokrasiyi,

hukuku, yargı bağımsızlığını,

özgür medyayı boşlayan çizgisinin

dünyadaki demokrasi karşıtlarının,

demokrasi düşmanlarının elini

nasıl güçlendirdiğine ilginç örneklerle

işaret ediliyor. Şu satırların altını çiziyorum:

Tarihten öğrendik ki:

Faşistler, iktidarı seçim sandığından

çıkarak ele geçirebiliyorlar.

Sonra da ilk adım olarak

parlamento başta olmak üzere

demokrasinin temel kurumlarını

adım adım zayıflatmaya başlıyorlar.

Kitapta bu durum kötü bir rüya,

bir kabus diye niteleniyor.

Tarihin insanlık açısından

en kanlı dönemlerini, dünya savaşlarını,

Hitler Nazizmi'ni, Holokost'u yaşamış

bir Avrupa'da, demokrasiye ilişkin

bağışıklık sisteminin yeniden zayıflamaya

başladığı, alarm zillerinin çaldığı kitapta

anlatılırken, demokrasilerin kendilerini

toparlaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın

kitabında, Erdoğan Türkiyesi'ne ayrı bir

bölüm ayrılmış ve bölümün başlığı

Kanuni Sultan Süleyman'dan esinlenmiş:

Muhteşem Erdoğan!

Kitapta, Erdoğan'ın demokrasiyle yola

çıktığı, sonra adım adım demokrasi,

hukuk ve özgürlük yolundan

nasıl saptığı anlatılıyor.

Ve bu sapmanın 20 Temmuz OHAL'iyle

aldığı çarpıcı viraj sergileniyor.

Kitabın beni etkileyen bölümlerinden biri,

faşizmin sinsi yürüyüşü oldu.

Büyük yalanlar söyleyebiliyor.

Özgürlük diyebiliyor.

Adaletten söz edebiliyor.

Hem içte, hem dışta düşmanlar

icat edebiliyor.

Üstelik inandırıcı da olabiliyor

kitleler nezdinde.

Evet, irkiltici ve korkutucu,

sinsi bir yürüyüş...

(T24, 7 Mayıs 2018)

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

Robert Kagan: Amerika'nın ağırlığını

demokrasiden yana koymadığı

bir dünyada demokrasiler

gerilemeye devam eder.

İstanbul, 22 Ekim 2018

İngilizce üç kitap okudum.

Kitapların Türkçe isimleri şöyle:

Çoğulculuk Karşıtlığı:

Liberal Demokrasiye Dönük

Popülist Tehdit.

Küreselleşen Otoriterlik.

Demokrasi İnişte mi?

Eski Amerikan dışişleri bakanlarından

Condoleezza Rice, Democracy In Decline

adını taşıyan kitaptaki önsözünde,

demokrasinin geleceği konusunda

iyimserliğini koruduğunu belirtiyor.

Ama bununla birlikte, günümüzde

karamsarlık gerektiren bir dönemden

geçildiğini de vurguluyor.

Çin ve Rusya'nın demokrasi düşmanı

bir uluslararası ortamın oluşumuna

katkıda bulunduklarını, buna karşılık

Amerika ve Avrupa'nın özgürlük davasını

savunma konusunda daha sessiz,

daha uzak kaldıklarına da işaret ediyor.

Liberal demokrasinin temel kurumları

arasındaki basın özgürlüğü, hukuk devleti,

özgür ve adil seçimler açısından durumun

irdelendiği kitaptaki bir makalede ise

kötüye gidişin nedenleri

üç noktada özetleniyor:

1. İleri demokrasilerde ekonomik

ve siyasal başarısızlığın derinleşmesi.

2. Bazı otoriter rejimlerde

artan özgüven ve canlılık.

3. Demokrasilerle rakipleri arasında

değişmekte olan jeopolitik denge.

Amerika ve Avrupa'da demokrasinin

özellikle 2000'lerde popülizm ve milliyetçilik

karşısındaki gerilemesiyle

ilgili olarak her değerlendirmede

şu noktalar ön plana çıkıyor:

Küresel kapitalizmin

neden olduğu eşitsizlikler.

2008 finans krizi.

Bu krizin yol açtığı işsizlik.

Mülteciler, göçmenler.

Batı kapitalizmi bocalarken,

Çin'de ‘otoriter kapitalizm'in,

yani dikta altında işleyen

bir kapitalizmin daha çok büyüme

ve refah sağlıyor olması.

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılması

ve Sovyetler Birliği'nin 1991'de

tarihe karışmasıyla birlikte liberal

demokrasinin dünya çapında zaferini

ilan eden ve Tarihin Sonu teziyle

ünlenen Fukuyama'nın kitaptaki

makalesinin başlığı şöyle:

Demokrasi Niye

Bu Kadar Dökülüyor?

Francis Fukuyama, dünyadaki sayıları

1970'de 35 olan seçimli demokrasilerin

2014'de 110'un üzerine çıktığını,

bundan sonra bir inişin uç verdiğini anlatırken,

demokrasilerin inşasında

iki önemli konuya işaret ediyor:

Güçlü siyasal partiler,

modern devlet.

Fukuyama, yurttaşlarına temel hizmetlerini

düzgün veren modern bir devlet,

demokratik kurumlar ve hukukun

üstünlüğü yoluyla liberal demokrasinin

önünün açılacağını belirtiyor.

Robert Kagan, demokrasilerin

geleceğiyle ilgili Jeopolitiğin Ağırlığı

başlıklı makalesinde,

demokrasi olacaksa bu konuda

Amerika'yla Avrupa'nın önemini

ön plana getiriyor.

Amerika'nın ağırlığını demokrasiden

yana koymadığı bir dünyada

demokrasilerin gerilemeye

devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Robert Kagan, demokrasiler konusunda

Amerika'nın önemine işaret ederken

şu satırları yazmış:

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

Amerika Almanya'da, İtalya'da,

Japonya'da, Avusturya

ve Güney Kore'de askeri güç

ve uzun süreli işgal yoluyla

demokrasileri kurdu, oturttu.

Faşizm'in savaş meydanlarında

yenilmesiyle Yunanistan ve Türkiye de

demokrasiye adım attılar.

Bu zaman diliminde yirmiyle otuz

arasında ülkeye demokrasi geldi,

dünya nüfusunun yüzde 40'ı

demokrasiyle yönetilmeye başladı.

Robert Kagan'ın makalesinde

şu soru da var:

Demokrasiye giden yol kaçınılmaz bir

gelişmenin mi ürünüydü, yani bir fikrin mi

zaferiydi, yoksa bu yolu güç mü,

askeri güç mü açtı?

Kagan, gönlümüzde ilkinin yattığı

ama gerçeğin farklı olduğunu,

güç faktörünün öne çıktığını belirtiyor.

Öte yandan günümüzde Putinizm ve Çin

otoriterizmi'yle Batı demokrasinin

geleceğini mukayese ederken de

şu noktaya dikkati çekiyor:

Rusya ve Çin'deki otokrasi ya da

otoriter rejimler,

Batı demokrasisinden

daha uzun bir geçmişe sahiptir.

Ve unutmayın:

Avrupa demokrasisi yaşlı kıtanın

büyük bölümünde

daha yüz yaşında bile değil.



Rusya'da Putin karşıtı protesto (2020)

Demokrasi ve özgürlük rejimleri

2006 yılı sonrası inişe geçerken,

demokrasi ve çoğulculuktan hazzetmeyen

popülist, milliyetçi, yabancı düşmanı

hareketlerin güçlenmesinde

altı özellikle çizilen nedenlerden

bir bölümünü okuduğum bu kitaplardan

şöyle özetleyebilirim:

Demokratik kurumların,

en başta seçilmiş siyasetçilerin,

siyasal partilerle parlamentoların

halkın gözünde uğradıkları

güven kaybı...

Yetersiz büyümeyle birlikte

işsizlik ve eşitsizliğin yaygınlaşması,

ücret artışlarının sınırlı kalması...

Mülteci ve göçmenler meselesi...

Gitgide derinleşen aş ve iş sorunu...

Democracy In Decline'da yer alan

Larry Diamond imzalı makalede,

Erdoğan ve AKP'nin

Türkiye'de demokrasiyi

nasıl adım adım çukura çektikleriyle

ile ilgili şu satırlar yer alıyor:

Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi

birkaç yıldır ülkenin demokratik

çoğulculuğuyla özgürlüklerini

her geçen gün yok ediyor.

Kendi siyasal hegemonyasını kuruyor.

Yargı ve bürokrasi üstündeki

kontrolünü oturturken,

gazetecileri tutukluyor;

medya ve üniversitedeki

muhaliflere korku salarak sindiriyor;

iş alemini muhalefet partilerine

destek vermemeleri için misillemeyle

tehdit ediyor. Erdoğan eş zamanlı

olarak kendi kişisel gücünü pekiştiriyor.

İktidarın kişiselleşmesi

ve kötüye kullanımı, özgürlük ve rekabet

alanlarının daraltılması adım adım

ve kurnazca gerçekleştiriliyor.

Anti Pluralism: The Populist Threat to

Liberal Democracy adını taşıyan kitabında,

bir zamanlar Başkan Clinton'ın

danışmanlığını da yapmış olan

Brookings Enstitüsü'nden William A.

Galston, demokrasiye dönük tehditler

arasında şunları belirtiyor:

Çin, Rusya ve Körfez ülkelerinin

kendi mali kaynaklarını demokratik

olmayan rejimleri desteklemek için

kullanmaları... Birçok otokratın

sivil toplum kuruluşlarını

yoğun saldırı altında tutmaları...

Rusya'nın siber saldırılar ve

dezenformasyon kampanyalarıyla

gelişmiş demokrasileri zayıflatmaya,

hatta seçimlerini etkilemeye çalışması...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Amerika'da da demokrasi

tehlikede mi?

Galston kitabında, bu soruya ayrı bir bölüm

ayırmış. Amerika'da büyük şirketlerin,

bankaların ve medyanın toplum nezdinde

büyük güven kaybına uğradıklarının altını

çizmiş. Amerika'da liberal demokrasinin

gerileyişiyle ilgili olarak elbette

"Trump faktörü"nü de belirtmiş.

Ancak, Başkan Trump'ın medyayı

halk düşmanı ilan etmesine rağmen

Amerika'da güçler ayrılığını, bağımsız

yargıyla yasamayı ve medyayı

dize getirmesinin mümkün

olamayacağını da vurgulamış.

Bir başka deyişle:

Türkiye'de olmayan yasama, yürütme ve

yargıdan oluşan güçler ayrılığı, bağımsız

yargı, özgür medya gibi liberal kurumların

Amerika'da demokrasiyi

ayakta tutacağına işaret etmiş...

Demokrasiyi sevmeyen popülist liderlerin

sürekli olarak nasıl düşman

yarattıklarına da kitapta yer ayrılmış.



Yabancı mallarla, yabancı fikirlerle,

yabancı göçmenlerle, yani "düşmanlar"la

sürekli çatışma halindeki milliyetçi,

popülist iktidarların demokrasiyi

nasıl gerilettikleri de anlatılmış...

Piyasa ekonomisiyle liberal demokrasi

ilişkisini ele alan bir bölüm de var kitapta.

Piyasanın işleyişiyle yarattığı eşitsizliklerin

liberal demokrasiye karşı

memnuniyetsizliği beslediğini belirten

bu bölümde, siyaset kurumunun

piyasaya bir sosyal boyut

kazandırmasının önemine de

özellikle dikkat çekilmiş...

Küreselleşen Otoriterlik (Authoritarianism

Goes Global) adını taşıyan kitaba gelince...

Önsözünde şöyle bir cümle var:

Büyük Beşler adı takılan

otoriter devletler, Çin, Rusya, İran, Suudi

Arabistan ve Venezuela demokrasiyi

küresel düzeyde durdurmak için

eşgüdümlü ve kararlı bir çaba

içindeler...

Bir başka bir cümle:

Özgür medyayı ve sivil toplumu

baskı altına almak için

oluşturulan stratejiler...

Ve kitabın sonlarında bir cümle daha:

Demokrasiler kendilerine dönük tehdidi

küçümsüyorlar. Oysa, bu meydan

okumayı ciddiye almaları

ve kendi demokrasi oyunlarını

iyileştirmeleri, geliştirmeleri lazım.

Özetle söylendiğinde:

Yalnız bizim memlekette değil,

dünyada da demokrasinin halleri

iyi değil kötü ve daha kötüye gidiyor.

Amerika'da Başkan Trump'ın varlığı

ve Avrupa Birliği'nde ağır basmakta olan

zayıflık, çapsız liderlik -ya da bir tür

çaresizlik- demokrasinin dünyadaki

geleceğini daha beter tehlikeye atıyor.

N'apalım?

Belki de hayatın bizden yana olmayan

zamanlarını yaşıyoruz.

(T24 22 Ekim 2018 )

Demokrasi notları 'nın üçüncüsü yarına...

TIKLAYIN: Demokrasi Notları 1 | Azledin Trump'ı, o bir Başkan değil bir haydut!