Azledin Trump'ı, o bir Başkan değil bir haydut!

İki haftadır tek satır yazmadım.

Yazmak benim için özgürleşmek...

Hatta "pandemi"nin yalnızlığında

bir tür sosyalleşmek...

Bazen içimden yazmak gelmiyor.

Ama bir süre sonra vicdan azabıyla

daralmaya başlıyorum.

Çünkü ben bilgisayarın

başına oturmasam da

dünya durmuyor,

dönmeye devam ediyor.

6 Ocak 2021...

Televizyonun başına çakıldım.

Washington'da demokrasinin ırzına

geçilmesini, Amerikan demokrasisinin kalbi

Capitol Hill'in işgalini dehşetle izliyorum.

Başrolde Başkan Trump.

Karargahını Beyaz Saray'ın

önünde kurmuş, demokrasiye saldırıyı

kışkırtıyor, yönetiyor.

Medyayı halk düşmanı, millet düşmanı

ilan ediyor ağzı köpürerek...

Biden taraftarları Trump'ın ağzında

radikal solcu, demokrasi düşmanı oluyor.

Trump, karşısındaki azgın güruhu

ne kadar beğendiğini,

ne kadar sevdiğini söyleyebiliyor.

Ve düğmeye basıyor, Capitol Hill'e doğru

Amerika'yı kurtarma yürüyüşü başlıyor.

Korkunç görüntüler...

Gazeteciler saldırı altında...

Fotoğraf makinaları, kameralar yerlerde,

ayaklar altında...

Güvenlik önlemleri, polis çok yetersiz...

Neden?..

Azgın kalabalık Capitol Hill'e tırmanıyor,

cam çerçeve indirerek içeri dalıyor.

Kimileri, Kongre Başkanı'nın

makamına kadar girerek,

ayaklarını masasının üstüne uzatarak

hatıra fotoğrafı bile çektirebiliyor.



Auschwitz tişörtlü ırkçılar,

Hitler'ciler...

Üstünde Önce Amerika yazılı Trump

flamalarıyla saçı sakalına karışmış

yabancı düşmanı milliyetçiler...

Hep bir ağızdan Trump sloganları atarak

Amerikan anayasasının üstünde zıplıyorlar,

dünyanın en köklü demokrasisini

ayaklar altına alıyorlar.

Bir yandan not defterimi dolduruyorum.

Bazı sorular burgaç gibi kafamı oyuyor:

Amerika'nın 200 küsur yıllık

anayasası böyle tecavüze uğrarsa,

Amerikan demokrasisi uçurumun

kenarına böylesine yuvarlanırsa,

dünyanın geri kalanında neler olmaz ki?..

Demokrasi açısından dünyada

yeni bir "karanlık dönem"in

eşiğine mi geldik?..

Ya da dünyamızda hak ve özgürlüklerin

üstünü zaten örtmüş olan

şal biraz daha ağırlaşacak mı,

karanlık daha da koyulaşacak mı?..



YÖK'ün kurucu başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı'yı

kapağına bu tasvirle taşımıştı

New York Times'ın, Washington Post'un,

Economist'in, ProjectSyndicate'in,

Guardian'ın yazılarına bakıyorum.

Trump'ı derhal azledin,

yargılayıp mahkûm edin,

koltuğunda bir dakika bile

oturması büyük tehlikedir!

Ülkenin en büyük sorunu,

bir büyük partimizin,

bir haydut'a teslim olmasıdır.

Trump tam bir "faşist"tir,

ırkçı ve milliyetçi hedeflerine

varmak için şiddeti kullanan

otoriter bir liderdir.

En kötü şey, faşistleri

barışçı yola itmek için

onlara teslim olmak

ya da onları barışçı yöntemlerle

yatıştıracağını sanmaktır,

yani appeasement zihniyetidir.

Bu onları daha ileri gitmeleri için

cesaretlendirmek olur.

Trump'ın seçim yalanlarıyla

taraftarlarını sokağa dökmesi

korkunç...

İçimizdeki faşistlere karşı

ayağa kalkmanın

tam zamanıdır.

Demokrasiye yönelik

bu saldırı

hiç unutulmasın.

Trump'ın

başarısız darbesi...

6 Ocak,

Amerikan demokrasisinin

en karanlık günü olarak

tarihe geçecek.

Amerikan demokrasisinin kalbine

yapılan saldırının

yazarı Trump'tır.

Düşünüyorum.

Yeni şeyler değil.

Demek, sadece seçim sandığından

çıkmak demokrasi değil.

Demek, sadece milletin oyuyla

seçim kazanmak demokrasi değil.

Demokrasinin bir ön koşulu daha var:

Seçimi kaybettiğin zaman

koltuğunu uslu uslu kazanana

devretmek de var demokraside.

Bir başka deyişle:

Demokrasisinin demokrasi olabilmesi için

iktidarın barışçıl biçimde devri de gerekir.

Başkan Trump'ın yanaşmadığı budur.

Seçim sandığında kaybettiği iktidarı

darbeyle elinde tutmak istediği içindir ki,

demokrasiye ölümcül bir darbe

indirmeye kalkışmıştır.

Günlüğümün sayfalarını karıştırıyorum.

New York, 9 Kasım 2016.

Amerikan başkanlık seçimleri...

Yazımın başlığı:

Trump: Hem Amerika,

hem dünya için

korkunç bir Başkan!

Başkan Trump’la

dünya artık çok daha tehlikeli!

NEW YORK

Televizyonda penisinin boyunu konuşan...

Kadın düşmanı...

Kadına bok gibi muamele edeceksin

diyen... Irkçı...

Hitler’in konuşmalarını yatağının

başucu kitabı yapabilen...

Yahudi düşmanı...

Siyahlara tembel damgası vuran...

Meksikalıları ırz düşmanı ilan eden...

Göçmen düşmanı...

Müslümanları İslamcı terörist sayan...

Entelektüel deyince

tüyleri diken diken olan...

Sınıf nefreti körükleyen...

Korumacılıktan yana.

Ticaret duvarlarının

yükseltilmesini savunan.

Amerika’nın dünyadan

elini ayağını çekip kendi evine

kapanmasını isteyen...

Milliyetçilikle oynayan.

Demokrasinin dayandığı

değerler sisteminin altını oyan...

Cahil... Adı Donald Trump olan böyle bir

adamı Amerika, 45. Başkan

seçmiş bulunuyor. Akıl alır gibi değil.

Trump kâbusu gerçek oldu.

Yalnız Amerika için değil,

bütün dünya için bir kabus...

Dört yıl önceki satırlarım böyleymiş...

Bunları yazarken, demokrasinin

sadece seçim sandığından,

sadece oydan ibaret olmadığını da

belirtmişim.

Oy sandığı olmadan

demokrasi olamayacağının altını

çizerken, demokrasinin

başka "olmazsa olmazları"nı da

vurgulamışım:

Bağımsız yargı...

Kuvvetler ayrılığı,

yani yasama, yürütme,

yargı ayrılığı...

Bağımsız, özgür medya...

Güçlü sivil toplum...

Güçlü yerel yönetim...

Eleştirel düşünceyi

esas alan eğitim...

Demokrasi kültürü...

Adaletsizlik ve

yoksullukla mücadele...

Bunlar olmadan demokrasinin

ete kemiğe bürünemeyeceğini de

hep hatırlamışım.

Trump'ın 2016 yılı Kasım ayında

Başkan seçilmesiyle birlikte

demokrasiler nasıl ölüyor

sorusu yalnız dünyada değil

Amerika'da da güncelleşmeye

başlamıştı.

Paul Krugman'ın New York Times'taki

dünkü köşe yazısının başlığına bakıyorum:

Trump'ın bu darbe girişimi

on yıllardır

oluşum halindeydi!