Trampet sesleri... Pat pat kaz adımları... Naziler mi?..

Günlüğüm sayfaları arasında dolaşıyorum.

Viyana, 9 Şubat 2019

Sokağın adını görünce hemen saptım,

etrafa bakına bakına yürümeye başladım.

Karl-Popper-Strasse...

Popper'in Açık Toplum ve Düşmanları

kitabı ve de Popper'le Wittgenstein'ın

Cambridge Üniversitesi'ndeki kavgası

aklıma geliyor.

Tarih, 25 Ekim 1946.

İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş.

Yirminci yüzyıla damgalarını vuran

Avusturyalı iki büyük filozof,

Wittgenstein'la Popper, Cambridge

Üniversitesi'ndeki bir bilim

kulübünde karşı karşıya gelirler.

1930'larda Hitler cehenneminden

kaçıp İngiltere'ye sığınmış ikisi de.

Tartışmayı yöneten bir başka büyük filozof,

Bertrand Russell şöyle der:

Wittgenstein, zeki insanlarla konuşarak

aklını orospulaştırdığını söyledi.

Ben de ona deli olduğunu söyledim.

O da bana, Allah beni aklı başında

olmaktan koruyor diye

yanıt verdi. Eminim, en geç Şubat ayı

içinde intihar edecek Wittgenstein...

Tartışma sorularından biri şu:

Filozoflar siyasetle uğraşmalı mı?

Bu soruya Russell'la Popper'ın yanıtı

evet olur. Wittgenstein aynı kanıda değildir.

Ayrıca Popper'la felsefeye bakış açıları

farklıdır. Popper, felsefenin daha ciddiye

alınmasını savunur.

Wittgenstein ise felsefede gerçek

problemlerin değil, sadece dile ilişkin

bilmecelerin varlığından söz eder.

Fikir savaşları içinde yaşayan

iki filozof da birbirini

felsefenin düşmanları olarak görür.

Viyana sokaklarında avare avare

yürüyorum. Mahler'in 5. Senfonisi

kulağıma çalınıyor. Bir köşede

Mozart'la burun buruna geliyorum.

Freud'un, Klimt'le Schiele'nin ruhları

volta atıyor.

Şakır şakır yağmur. Otel odama

sığınıyorum. Dışarıdan sesler...

Pencereyi açıyorum:

Trampet sesleri...

Pat pat adımlar... Kaz adımları...

Hepsinin ellerinde birer bayrak,

tek tip giyinmiş bir kalabalık...

Sloganlar atarak bando mızıka

pat pat kaz adımlarıyla

otelin önünden geçip gidiyorlar.

Resepsiyona soruyorum

kim bunlar diye, yanıt kayıtsız

bir ses tonuyla geliyor:

Neo-Naziler...

Her hafta hükümeti

protesto yürüyüşü yaparlar,

Başbakanlığın önünde

bağırıp çağırıp dağılırlar.

İçim daralıyor.

Günlüğüm sayfaları arasında dolaşıyorum

İstanbul, 23 Eylül 2018

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez.

Demokrasi de gün gelecek

tarihin sayfaları arasına gömülecek.

Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı,

özgür medya demek olan

liberal demokrasi bugün

orta yaş krizini yaşıyor,

perişan halde. Demokrasiye

daha iyi bir alternatif var mı?

Churhill 1947'de, "Demokrasi en kötü

yönetim biçimidir" der, ama hemen

arkasından,"Bugüne kadar denenmiş

bütün yönetim şekilleri hariç olmak

şartıyla..." diye ekler.

Batı demokrasisi yaşamakta olduğu

"orta yaş krizi"ni aşacak!

Bu satırlar benim değil, elimin altındaki

bir kitaptan aldım. Adı, Demokrasi Nasıl

Sona Eriyor (How Democracy Ends).

Yazarı, David Runciman,

Cambridge Üniversitesi'nden

bir siyaset bilimi profesörü.

Askeri darbelerin artık geçmişte

kaldığının altını çiziyor.

Askeri darbelerin yerini,

günümüzde seçim sandığından

çıkan sivil darbelerin aldığına

işaret ediyor.

Verdiği örnekler arasında

Türkiye'yle Erdoğan da var.

Kitapta uzun uzun demokrasiye dair

alternatifler anlatılıyor, tartışılıyor.

Çin modeli bu çerçevede yerini alıyor.

Yükselen popülist milliyetçiliği besleyen

kaynaklar da büyüteç altında.

Kitapta şu noktalara dikkat çekiliyor:

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen

40 yıllık Soğuk Savaş döneminde

liberal demokrasinin

en iyi zamanlarını yaşadığı...

Çünkü kapitalizmin istikrarlı

bir ekonomik büyümeyle

hayat standartlarını yükselttiği...

Refah devletine kapıyı açtığı...

Sağlık, eğitim, sosyal adalet gibi

alanlarda gelişme sağladığı...

Böylece, siyasal elitlerin de

kitleler nezdinde güven kazandığı...

Bunlar belirtiliyor kitapta.

Günümüzde ise, özellikle son 20 yılda,

bütün bu alanlarda geriye gidişin

yaşandığını, bunun da liberal demokrasileri

fena halde gerilettiğini,

kitlelerin gözünde çekiciliğine

darbe indirdiğini söylüyor,

Cambridge'li siyaset bilimi hocası...

David Runciman'ın kitabını okurken,

genellikle yanıtsız birçok soru

uçuştu kafamda...

19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarındaki

vahşi kapitalizm ve milliyetçilik dönemini

düşündüm. Bu dönemin insanlığın başına

sardığı korkunç felaketleri anımsadım.

Birinci Dünya Savaşı...

Lenin... Stalin...

Mussolini...

Büyük Ekonomik Buhran...

Hitler...

İspanya İç Savaşı, Franko...

İkinci Dünya Savaşı...

Holokost...

Mao...

Pol Pot...

Sovyetler'deki, Doğu Avrupa'daki

totaliter rejimler...

Acaba küresel kapitalizm

kendini yeniden toparlayabilir mi?

İşsizliğe, yoksulluğa ve eşitsizliklere

çözümler üretebilir mi?

Ya da küresel kapitalizme

alternatif yeni bir model, sol-sosyalist

bir model sahneye çıkabilir mi?

Batı'nın demokrasi projesindeki

"Amerika-Avrupa ittifakı"yla

Soğuk Savaş sonrasında kırk yıllık

demokrasi dönemi açılmıştı.

Bu da 1989'da Berlin Duvarı

ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin

yıkılmasını getirmişti. Sonraki 20 yıl

boyunca tarihin sonu çığlıklarıyla

liberal demokrasinin zafer sarhoşluğu

yaşanacaktı.



Ama bu zafer sarhoşluğu

öyle uzun sürmedi. Amerika'da patlayan

2008 mali krizi ile birlikte

küresel kapitalizmin çöküş hâlleri

gözler önüne serildi.

Şimdi durum şu:

Dünyada bir şeylerin çökmekte olduğu

anlaşılıyor ama yarın neyin geleceği

henüz bilinemiyor. Küresel kapitalizmin

ekonomik ve siyasal elitleri

doymak bilmeyen açgözlülük

ve kibirleriyle sınıfta çaktılar.

Trump böyle kazandı!

Avrupa'da milliyetçilik ve popülizm

böyle sahne almaya başladı.

Irkçı, yabancı düşmanı,

Müslüman düşmanı, farklılıklardan

hiç hazzetmeyen, demokrasiyi sevmeyen

karşı-devrimci siyasal akımlar

Avrupa Birliği'nin sınırları içinde

böyle güçlendiler, hatta iktidara tırmandılar.

Saudade...

Portekizce bir sözcük...

Melankoli ve nostalji peşinde koşma hissi

anlamına geliyormuş...

Benim bugünlerdeki hissiyatımı

yansıtan bir sözcük...

2019 yılı Şubat ayının bu soğuk sisli

günlerinde Trieste'den Viyana'ya

dolaşırken, kendimi sadece zaman tünelinde

bulmuyorum. Aynı zamanda

tarihi yaşarken yakalamak gibi

bir duygu kımıldıyor içimde...

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

Hitler-Stalin cehenneminden kurtulan

Orta Avrupa'da bugün yeniden

kaz adımları, trampet sesleri duyuluyor.

Acıklı mı, korkunç mu?

Ayrıca, bu ürkütücü sesler sadece

Viyana'da değil, 2018'in ilk aylarında

dolaştığım Orta Avrupa'da, Varşova'da,

Krakow'da, Prag'da da,

hatta Almanya'sından Fransa'sına,

Hollanda'sından İtalya'sına,

Avusturya'sına, Bretix Britanya'sına kadar

her yerde kulakları tırmalamakta...

Daha vahimi, bu sesler sadece kulaklara

çalınmıyor. Bu seslerin temsil ettiği

demokrasi düşmanı, milliyetçi,

yabancı düşmanı, ırkçı akımlar

artık sadece muhalefette değil,

iktidar koltuklarında da güç kazanıyorlar.

Bugün Avrupa, Orta Avrupa

başka sulara savruluyor gibi...

İkinci Dünya Savaşı sonrası

Avrupa'sında esen ve Avrupa Birliği

çerçevesinde kurumlaşan liberal demokrasi,

hukuk ve özgürlük havası bugün

Doğu'dan gelen rüzgarlar

tarafından epeyce kırılmış durumda...

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

Gökova, 10 Ağustos 2020

Geçen ay New York'ta çıkmış bir kitap.

Kindle'a tıklar tıklamaz tekneye,

bulutların üstünden elimin altına iniyor.

TWILIGHT of DEMOCRACY.

Türkçesi:

Demokrasinin Alacakaranlığı.

Konusu:

Demokrasilerin dünyada özellikle

son çeyrek yüzyılda kaybettikleri zemin.

Kitabın yazarı, Doğu Avrupa'yı

iyi bilen, kocası Polonyalı olan

(Polonya Dışişleri Bakanlığı da yapmış)

Amerikalı bir kadın

gazeteci:

Anne Applebaum.

Otoriter rejimlerin, diktacı eğilimlerin,

yabancı düşmanlığıyla ırkçılığın

Trump Amerikası'nda, Avrupa'da,

Polonya ve Macaristan'da

nasıl sinsi sinsi ilerlediğini,

liberal demokrasileri nasıl aşağı doğru

çekildiğini anlatıyor kitabında...

Okuduklarım çok aşina. Türkiye de

kaç zamandır böyle bir karanlık süreçte

yol alıyor.

Kitabın Macaristan ve Polonya

bölümlerini okurken bazı satırların

altını çiziyorum.



Tek adam...

Tek adam devleti...

Tek parti devleti...

Tek parti yargısı...

Tek parti medyası...

Tek parti akademiyası...

Rüşvet ve yolsuzluğun olağanlaştığı,

liyakat sisteminden uzaklaşıldığı,

işin ehline verilmediği

bir devlet düzeninin yerleştirildiği...

Özellikle Macaristan'da, Victor Orban'ın

kendi ailesinin, kuzenlerinin,

arkadaş çevresinin sürekli korunması,

kollanması, -Avrupa Birliği fonları da

kullanılarak- zenginleştirilmesi...





Vergi sopası ile, korkutma ve sindirme

ile tek adama biat eden

bir iş dünyası yaratılması...

Seçimle, halkın oyuyla gelen organlarda,

özellikle muhalefetin kazandığı belediyelerde

hakların sistemli biçimde gasp edilmesi...

Muhalif belediye başkanlarına

kara çalma kampanyaları...

Macaristan'da bir muhalefet partisinin

seçim kazanmasını neredeyse

imkansızlaştıran bir sistem kurulması...

Muhalefeti sindirmek için sürekli

yeni düşmanlar bulunması

ve onlarla savaşılması...

"Düşmanlar"a gelince...

Soros'lar, Yahudi komploları,

liberaller, sol entelektüeller...

Avrupa Birliği'yle, dış düşmanlar ve

yabancı elitler eliyle Polonya'nın,

özellikle Macaristan'ın kendi

gerçek kimliklerinden, kendi gerçek

tarihlerinden uzaklaştırılmasına dönük

yalanların beslenmesi...

Yabancı düşman edebiyatıyla

toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın

körüklenmesi, keskinleştirilmesi...

Anne Applebaum'ın demokrasi üstüne

kitabını okurken, sanki Erdoğan

Türkiyesi'ni okuyorum.

(T24, 10 Ağustos 2020)

Demokrasi Notları'nın dördüncüsü yarına...