Askeri darbe dönemlerinden sivil darbe zamanlarına...

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

İstanbul, 7 kasım 1983

Seçim sonrasının ilk saatleri...

12 Eylül "askeri darbesi"nden "sivil"

döneme geçiş başlıyor.

Gazetede çalışıyoruz.

AP, CHP, MHP, MSP kapatıldı,

seçimlere sokulmadı. Demirel, Ecevit,

Türkeş, Erbakan, bütün eski liderler

ve milletvekilleri siyasetten menedildi.

Sabaha karşı son baskıya yetiştirdiğimiz

sonuçlar:

ANAP: Yüzde 45, 213 milletvekili...

HP: Yüzde 30, 111 milletvekili...

MDP: Yüzde 24, 66 milletvekili...

Cumhuriyet'te, üst kattaki odamdayım.

Yorgunluktan bitik bir halde BBC'yi

açıyorum; şuna benzer cümleler:

Generallerin tuttuğu

partinin (Sunalp Paşa'nın

MDP'si) hezimeti...

Evren'in yalancılıkla

itham ettiği

parti liderinin (Turgut Özal) zaferi...

Cumhuriyet'in iki yıllık Genel Yayın

Yönetmeni olarak birinci sayfadan

ilk kez imzalı yazılara başlıyorum.

Bunun ayrı bir heyecanı var.

Sabahın köründe yorgunluk kahvesini

yudumlarken, 7 Kasım 1983 tarihli,

Geçiş Dönemi başlıklı yazımı okuyorum.

Sürekli özlemini çektiğimiz Batı

demokrasilerinde siyasal ve ekonomik

bunalımlar, büyük istikrarsızlık dönemleri,

özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana

seçimlerle noktalanabilmiştir. Sarsıntılar

sistemin kendi mantığı içinde aşılabilmiştir.

Siyasal ve toplumsal güçler, yeni uzlaşma

noktaları yakalayabilmiş, yeni dengelerde

buluşabilmişlerdir.

Temel hak ve özgürlüklerden

herhangi bir ödün vermeksizin

gerçekleşebilmiştir bu.

Siyaset kurumları demokratik özelliklerini

koruyabilmişlerdir...

Aynı gözlemi ne yazık ki ülkemiz için

yapamıyoruz. Çok partili sisteme geçip

demokrasiyi denemeye başladığımızdan

beri siyasal ve toplumsal çalkantılar,

Batı'daki örneklerin tam aksine,

askeri müdahale ve yönetimleri,

ara rejimleri getirmiştir.

Sistemimiz kendi çerçevesinde bunalımları

aşamayınca, zaten cılız olan demokrasimiz

onar yıllık aralarla tökezlemiş,

günlük deyişle, elimizde kalmıştır.

27 Mayıs...

12 Mart...

12 Eylül...

Siyasi hayatımızın vazgeçilmez deyimleri...

"Doğa boşluk tanımaz, her boşluk

doldurulur" kuralının siyasette de

geçerli olduğunu üç kez kanıtlayarak

siyasal yaşantımızda yerlerini

çoktan aldılar. Her üçü de,

adeta bağıra bağıra gelip

iktidar boşluklarını doldurdular.

Kesin tarihleri hariç, gelişlerinin

sürpriz olduğunu herhalde

kimse öne süremez.

Ve her üçünü de acılı, sancılı bir biçimde

yaşadık. Ama neden yaşadığımızı,

bu tür iktidar boşluklarının

neden bizim demokraside

on yılda bir doğduğunu öğrenebildik mi?..



12 Mart paşaları





Edinmiş olmamız gereken acı tecrübelerden

demokrasi adına dersler çıkartabildik mi?

Bu dersler tarih bilincimizde

ışıyıp demokrasiye giden yolda rotamızı

aydınlattı mı?..

Yoksa, basite indirgeyerek soralım,

27 Mayıs öncesi 12 Mart öncesinde,

12 Mart öncesi 12 Eylül öncesinde

şu ya da bu biçimde yinelendi mi?..

Bazı şeyler galiba yaşanarak da

öğrenilmiyor olmalı ki, 27 Mayıs'tan

bir on yıl sonra 12 Mart'ta,

bir o kadar sonra da 12 Eylül'de

kendimizi bulduk...

Acaba, neleri tam öğrenemedik?..

Öğrendiğimizi sanıp da bilincimize

kazıyamadık?.. Acaba neleri?..

Demokrasinin, sandıktan çıkan

çoğunluğun azınlık üzerindeki zorbalığı

olabileceği yanılgısına kendini kaptıran,

milli iradeyi böylesine tek boyutlu

değerlendirebilen iktidarları

gayet iyi anımsıyoruz.

Muhalefetin varlığını yadsıyarak

demokrasi olabileceğine inanan yönetimleri,

siyaset adamlarını da...

Çeyrek yüzyıldır olağanüstü gelişen,

kentleşen, geleneksel kalıplarını kırarak

farklılaşan bir toplumda farklı sesler

çıkması, farklı eğilimlerin örgütlenerek

çıkarlarını savunmaya yönelmeleri

son derece doğaldı

ve demokrasinin gereği idi.

Ama bu gerçekler göz ardı edildi genellikle.

Demokrasinin çoksesli uyumu sağlayacak

bir çerçeveyi içerdiği unutuldu çoğu kez.

Çoksesli uyumun sağlanması için

çaba gösterileceği yerde, bazı sesler,

çatlak ses olarak nitelenip susturulmak

istendi... Oysa çatışma yerine uzlaşma

aranabilirdi. Yapılmadı.

Bunun yerine kamplaşma,

cepheleşme süreçleri başlatıldı...

Diyalog... Uzlaşma... Hoşgörü...

Demokrasi kültürünün bu en temel

kavramları, sadece hayatımızda değil,

toplumumuzun birçok kesimlerinde,

hatta günlük ilişkilerimizde

bir türlü anlamlı bir yer edinemediler.

Karşı tarafı dinlemek, anlamaya çalışmak,

özgürce tartışıp birbirini eleştirmek gibi

çağdaş uygarlığın gereği olan erdemlere

boş verildi çoğu kez.

Buna en yatkın olması gereken

çevrelerde bile böyle bir ortam

oluşturulamadı ne yazık ki...

Siyasal şiddetle ilgisi olmayan

karşıt görüşleri demokrasi çizgisinin

dışında görmeyi, hatta vatan hainliği ile

damgalamayı alışkanlık haline

getirenlerimiz oldu.

Sağda da, solda da bunun örnekleri çoktu.

Demokrasi çerçevesinde doğal olarak

yer alması gereken karşıt görüşlere,

adeta savaşırcasına karşı çıkıldı.

Karşıt düşüncelere söz hakkı

tanınmamasının, bir siyaset açısından,

kendi mezarını kazmakla

eşanlamlı olduğu görülebildi mi?

Hayır...

Demokrasinin farklı toplumsal güçler

arasında geçtiği, diyalog olmaksızın

demokratik kurumların işlerlik

kazanamayacağı, çoğu kez, ama özellikle

büyük bunalım dönemlerinde

genellikle unutuldu.

Veya dostlar alışverişte görsün kabilinden

sözde diyaloglar arandı,

fakat inandırıcı olamadı,

sonuçsuz kaldılar...

Gerilimler, diyalog ve uzlaşmayla

azaltılacağına, çatışma ortamı daha da

koyulaştırılarak tırmandırıldı...

Demokrasi, sadece dört yılda bir

meydanlara konan seçim sandıkları

mıydı?.. Siyasi partilerin tek başlarına

yeterli olamayacağını,

demokrasinin geniş bir siyasal katılım

olayı olduğunu unuttuk.

Partilerle birlikte sendikaları, dernekleri,

kooperatifleriyle ve daha da önemlisi

yerel yönetimleriyle demokrasinin

bir bütün olduğunu,

bunlar arasında sağlıklı bir alışveriş

olmaksızın demokrasinin işlerlik

kazanamayacağını tam kavrayabildik mi?..

Hayır.

Ayrıca bütün bu kurumların

kendi yapılarında demokratik kurallar

ne ölçüde geçerli kılınabildi, en geniş

katılım tabandan, tavana doğru

sağlanabildi mi?..

Sanmıyoruz...

Bir demokrasi kültürünün kafalarda

yeşerebilmesi bakımından

eğitim kurumlarını, sorarım,

önemseyebildik mi?

Tartışma, özgür düşünme alışkanlıkları

kazandırmaktan hayli uzak, tek boyutlu,

dar ufuklu bir eğitim sistemine

çağdaş özellikler kazandırabildik mi?..

Siyasette bilinmesi gereken en temel kuralın

güçler dengesi olduğu da gözden

kaçırılmadı değil genellikle.

Kendine olduğundan daha büyük güçler

vehmedenler, herhangi bir uzlaşmayı

ya da geri adımı reddedip,

tek başlarına yürüyebilecekleri

yanılgısına saplandılar birçok dönemde.

Gerekli esneklikleri sergileyemediler...

Politikanın bir uzlaşma, gerektiğinde

bir geri çekilme olduğunu

kavrayamadılar...



12 Eylül paşaları





Gerçekler yerine özlemlerin ağır bastığı,

ayağı yerden kesik politikalara

bel bağlandığına tanık olduk.

Oğlan çocuklarının duvar dibi ıslatırken

giriştikleri yarıştan (deyim Mümtaz

Soysal'ındır) kurtaramadık

siyaseti bir türlü.

Partilerimizde, sendikalarımızda,

derneklerimizde, parlamentomuzda bu tür

yarışların örnekleri belleklerimizde

tazeliğini korumaktadır halen...

Sağlı sollu terör, demokrasinin ülkemizde

geçersizliğini kanıtlamak için yol alırken,

temel hak ve özgürlükler ile terörizm

arasında kesin sınır çizgisini çekip

mevcut parlamenter çerçeveyi

korumak için, ortaklaşa tavırlar

sergilenebildi mi?

Sokaktaki adam şiddete karşı korunabildi

mi?.. Terör, ülkemizde insanları yaşama

güvencesine sahip olmaktan başka hiçbir

şeyi düşünemez hale getirmeyi amaçlamıştı.

Sokaklarda her gün ortalama

15-20 can alınıyordu.

Siyasal partilerimiz, parlamentomuz

ve siyasi iktidarlarımızla bunu

engelleyebildik mi? Hayır...

Siyasal sistem Türk toplumunun

beklentilerini karşılayamadı genel olarak.

Siyasal kurumlarımız her geçen yıl

dev gibi büyüyen sorunlara

geçerli çözümler üretebilmenin hayli

uzağında kaldılar. Sağlı sollu şiddetin

kıskacındaki bir toplumda bunun ortamını

bulabilmek de mümkün değildi zaten.

Ve birbiri ardına gelen yönetimler

ekonomiye bir türlü

dikiş tutturamıyorlardı...

Çözümsüzlüğün girdabında doğan iktidar

boşluğu boş kalamazdı.

Nitekim kalmadığı da 12 Eylül 1980

sabaha karşı belli oldu:

Film kopmuş, perde kapanmıştır artık...



Kenan Evren





12 Eylül'den bu yana üç koca yıl geçti;

6 kasım seçimleri yapıldı; hâlâ oturmuş

eskileri karıştırıyorsun, oysa yazacak

çok daha başka şeyler var,

diyenler olabilecektir.

Benim diyeceğim şudur:

Demokrasiyi yeniden inşa etmek istiyorsak;

daha iyiye, güzele ulaşmanın özlemini

çekiyorsak; askerî müdahale ve yönetimleri

içimize sindiremiyorsak; her zamankinden

daha bilinçli bir biçimde geçmişe

eğilmemizde sonsuz yarar vardır.

Geçmişi öğrenmek, acı tecrübelerden

dersler çıkarmak, olanları toplumsal bir

özeleştiri süzgecinden geçirip,

aynı zamanda kendi kendimizle

hesaplaşmaya oturmak...

Duygusallıktan, önyargılardan sıyrılıp,

serinkanlı bir biçimde bu hesaplaşmayı

yapmak önem taşıyor.

Bugüne dek yaptıysak ne âlâ...

Ama yapmadıysak, hemen başlamakta

fayda var. 6 Kasım seçimleriyle birlikte

yeni bir 'geçiş dönemi'nin eşiğine

gelmiş bulunuyoruz.

Eğer geçmişi demokrasi açısından

yeterince değerlendirememişsek,

ülkeyi Batılı demokratik parlamenter

sisteme götüreceği umulan

bu geçiş dönemi bizi,

başka kıyılara da bırakabilir.

"Başka kıyılar"a bıraktı da...

Bu yazım tam 38 yıl öncesinin.

Geçiş dönemleri

yakamızı hâlâ bırakmış değil.

Demokrasiye geçiş bir türlü olamıyor.

Darbelerin "askeri"si bitti,

"sivil"i yaşanmakta...

Rahmetli Nadir Bey'in o sözü

aklıma takılıyor:

Yoksa ben de bu dünyaya

boşuna mı geldim?..

Demokrasi notları 6 salı gününe...