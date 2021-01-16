Seçimli diktatörlükler kuran liderler...

İstanbul, 15 Ocak 2021

Günlüğümün başına oturdum,

notlar düşüyorum.

İki haftalık tatil sonrası Trump ve

Amerika'ya öylesine uzun daldım ki,

Demokrasi Notları'ında sıra hâlâ

Erdoğan Türkiyesi'ne gelemedi.

Oysa o kadar çok şey birikti ki yazacak...

Ama not edin bir tarafa:

Amerika'da demokrasi ayağa kalkamazsa,

derine giden sorunlarını çözüm rayına

sokamazsa, siyasal sisteminde reformlar

yapamazsa, dünya için de kötü haberdir bu.

Biden Amerika'sı demokrasisini

yenileyip, Avrupa'yla İkinci Dünya

Savaşı sonrasındakine benzer

bir demokrasi ittifakı kurabilirse,

dünyada demokrasi-severler de

rahat bir nefes alabilir.



Şimdilik sadece yanıtları

henüz belirsiz sorular var

Amerika'nın siyaset gündeminde:

1. Biden "kutuplaşma"yı azaltabilecek

mi? Amerika'da birlik yolunu

açabilecek mi?

2. Azil kararı -üçte iki çoğunlukla- Senato'dan da

geçip Trump'a siyaset yasaklanacak mı?

3. Amerika Trump sonrası,

Trumpizm'den de kurtulabilecek mi?

4. Kökleri derinlere inen demokrasi düşmanlığı,

beyaz ırkçılık-milliyetçilik,

yabancı düşmanlığı gibi

bazı hastalıklar nereye kadar

tedavi edilecek?

5. Cumhuriyetçi Parti'de Trump ve

askerleri ne kadar etkisiz kılınabilecek?

6. 2016 yılında "Trump belası"nı

başa getiren Amerikan kapitalizminin

gözü doymaz -ekonomik ve siyasal-

elitleri Biden döneminde frenlenebilecek

mi, yola getirilebilecek mi?

7. Amerika'da kutuplaşmayı, aşırılıkları

uzun yıllardır besleyen gelirdeki,

eğitimdeki, sağlıktaki, konuttaki,

sosyal güvenlikteki olağanüstü

toplumsal eşitsizlikler nereye kadar

törpülenebilecek?

Şimdilik yanıtsız olan bu sorular

yalnız Amerika'yı değil,

demokrasi açısından bütün dünyayı

ilgilendiriyor.

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

Var mısınız kendi inançlarımız için,

demokrasi için sonuna kadar

mücadeleye?..

İstanbul, 31 Ağustos 2018.

Demokrasi konusunda karamsar

bir kitap daha... Liberal demokrasinin

yakın geleceğini karanlık görse de,

mücadeleyi elden bırakmıyor.

Halkla demokrasinin karşı karışya

gelmeye başladığını belirtiyor, demokrasileri

demokrasi yapan hak ve özgürlüklerin

tehlikede olduğunu söylüyor.

Seçim sandığından çıkan iktidarların,

bir süre sonra, "demokrasi oyununun

kuralları"nı bir yana bırakarak,

tek adam olarak kendi oyunlarını

oynamaya başladıklarının altını çiziyor.



2018'de çıkan kitabın yazarı

Yascha Mounk, Harvard

Üniversitesi'nden.

Kitabın adı Türkçe'ye şöyle çevrilebilir:

Halkla Demokrasi Karşı Karşıya,

Özgürlüğümüz Neden Tehlike Altında,

Ve Onu Nasıl Kurtarırız?

Şu satırların altını çiziyorum:

Donald Trump'ın Başkan seçilmesi,

demokrasi krizinin en çarpıcı göstergesi

oldu. Dünyanın en eski, en güçlü

demokrasisi, tarihinde ilk kez,

Amerikan anayasasının

temel ilkelerinden hiç hoşlanmadığını

açıkça ilan eden birini Başkan seçti.

Öylesine bir Başkan ki,

rakibini hapse atmakla tehdit edebildi.

Öylesine bir Başkan ki,

Amerika'nın otoriter karşıtlarını

demokratik müttefikler olarak ilan edebildi.

Amerikan demokrasisinin

kontrolcü kurumları (güçler ayrılığı)

nihayetinde Trump'a fren koysalar bile,

Amerikan halkı tarafından ülkenin

en yüksek makamına böyle bir başkan

seçilebilmiş olması gelecek açısından

çok kötü bir işaret...

Bu satırlardan hemen sonra

Putin'le Erdoğan geliyor:

Trump'ın seçimi kendi başına

bir olay değil. Rusya ve Türkiye'de de

seçim sandığından çıkan güçlü liderler,

ülkelerinde gelişme halindeki

demokrasilerin kolunu kanadını

kırarak seçimli diktatörlükler kurmayı

başardılar. Bunun gibi

Polonya ve Macaristan'da da

popülist liderler aynı modeli

uygulayarak özgür medyayı yıktılar,

bağımsız kuruluşları zayıflattılar ve

muhalefetin sesini kıstılar.

Kitabın bu bölümünde, liberal demokrasinin

tehdit altında olduğu bazı Avrupa

Birliği ülkelerinden de örnekler veriliyor:

Avusturya'da aşırı sağdan

bir aday Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa'da siyasal yelpaze, radikal sağ

ve solun sahneye çıkışına

tanıklık ediyor. İspanya ve

Yunanistan'da yerleşik partiler

hızla dağılıyor, çöküyor.

İsveç, Almanya ve Hollanda gibi

istikrarlı ve hoşgörülü varsayılan

demokrasilerde bile aşırı akımlar

benzersiz başarılar elde ediyor.

Seçim sandığından çıkıp demokrasi

oyununu boşlayan "tek adamlar"ın

ya da otoriter liderlerin aralarındaki

benzerlikler kitapta epeyce yer kaplıyor.

İktidar dizginlerini iyice ellerine geçirmek

ve devleti kendilerine daha sıkı

bağlamak için kendilerine nasıl

iç ve dış düşmanlar yarattıklarına işaret

ediliyor; bu çerçevede, Erdoğan

Türkiyesi'yle Polonya örnekleri veriliyor.

Bu ülkelerde yargının, seçim kurullarının

bağımsızlıklarından nasıl yoksun

kılındıklarına işaret edilirken,

medyanın iktidar tarafından nasıl tam

kontrol altına alındığı vurgulanıyor.

Harvard'lı akademisyenin kitabında,

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılması

ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin tarihe

karışmasıyla birlikte liberal demokrasinin

dünyadaki zaferine ya da önlenemez

yükselişine de vurgu yapılıyor.

Bu çerçevede Amerikalı siyaset

bilimci Fukuyama'nın Tarihin Sonu

(The End of History) isimli o zamanların

ünlü makalesine dikkat çekilirken,

liberal demokrasinin 1990'ların başından

itibaren yirmi yıllık alternatifsizliği de işleniyor.

Sonra bugünlere, demokrasiler

ölüyor noktasına nasıl gelindiği

ve bu tehlikeden kurtulmanın

nasıl mümkün olabileceği

anlatılıyor kitapta.

Demokrasinin dünyadaki

-özellikle Batı'daki- yükselişi,

tökezleyişi ve çöküşe geçişi hakkında

ilginç tahliller var kitapta.

Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı

sonrasındaki yükselişi ve istikrar

kazanmalarında rol oynayan

üç neden şöyle özetleniyor:

1. Ekonomik büyüme

ve hayat standartlarında hızlı iyileşme...

2. Bu dönemde bir etnik grubun ya da

ırkın, örneğin Amerika ve Kanada'da

beyazların sahip oldukları üstünlük ve

ayrıcalıklar, Almanya ve İsveç

örneklerindeki toplumsal homojenlik...

3. Dünyadaki kitle iletişim düzeninin

daha çok siyasal ve finansal elitinin

kontrolünde işlemesi...

Özellikle 1990'lı yılların başından

itibaren alternatifsiz gözüken

liberal demokrasi, nasıl oldu da yeni yüzyılın

ilk on yılıyla birlikte inişe geçti?

Bu sorunun yanıtı, yukarıdaki üç noktanın

tersine dönmesinden kaynaklanıyor.

1. Ekonomik büyümenin yavaşlaması...

Hayat standartlarının düşmeye başlaması...

Gelir dağılımındaki uçurumun derinleşmesi...

Böylece kitlelerin siyasetçiye, siyaset

kurumuna duyduğu güvenin zayıflaması...

2. Farklı etnik grupların, azınlıkların,

göçmenlerin eskisi gibi büyümeyen

pastaya ortak çıkmaları...

Özellikle Batı dünyasında, etnik

ve kültürel çoğulculuğa karşı isyan

patlamalarının uç vermesi...

3. Ve internet devrimi ile, sosyal

medya ile kitle iletişiminin

elit kontrolünden çıkması...

Merkez ile kenar arasındaki teknolojik

açığın daralması... Böylece eski

"istikrar"ın canına okuyacak tahrikçi

unsurların siyaset meydanında

sahne alması...

Yukarıdaki üç noktada özetlenen

gelişmelerin dünyada demokrasi ve

özgürlüklere ölümcül darbeler indirdiği

birçok örnekle anlatılıyor kitapta.

Amerika'da, Avrupa'da demokrasilere

dönük güvenin nasıl inişte olduğu,

güçlü lider ve otoriter rejim tercihlerinin,

hatta askeri yönetim eğilimlerinin bile nasıl

yükseldiği ürkütücü kamuoyu

araştırmalarıyla sergileniyor.

Peki ya çare?

Demokrasi yeniden yükselişe geçebilir mi?

Liberal demokrasilerin yaşadığı krize

çözüm var mı?

Yoksa dünya, Birinci Dünya Savaşı

sonrasında olduğu gibi, yeniden

Hitler'lerin, Mussolini'lerin, Stalin'lerin,

Mao'ların insafına mı kalacak?

Bir daha böyle kabuslar yaşanmaması için

kitapta sayılan bazı çareler yok değil, özetle...

1. Ekonomik politikalarda, ulusal ve

uluslararası planda reform ihtiyacı...

Eşitsizliklerin daha etkisiz kılınması...

Hayat standartlarının gerçekten düzeltilmesi...

Yeni ve adaletli vergilendirmeyle,

sağlık hizmetleriyle, doğru konut

politikalarıyla, vicdanlı emeklilik

haklarıyla yeni bir refah devleti kurmak...

2. Günümüzdeki ulusal devlet anlayışını

yeniden düşünmek... Farklı inanç

ve renktekileri de eşit vatandaş olarak

kabul eden çok etnik boyutlu

demokrasiyi müzakere konusu

yapmayacak tarzda benimsemek...

3. İnternet ve sosyal medya düzenini,

nefret söylemi ve yalan haberler

açısından -sansür tuzağına düşmeden-

yeniden düşünmek... Dijital çağı

demokrasi açısından güvenli hale getirmek...

4. Günümüzde milliyetçilik demokrasiye

karşı yükselirken, uluslarüstü idealler

gerilemekte... Bu durum özellikle

Avrupa Birliği ülkelerinde

Britanya'daki Bretix'le birlikte çok belirgin...

Çin ve Hindistan da

milliyetçi tırmanışın en çarpıcı olduğu

ülkeler arasında...

5. Türkiye, milliyetçilikle İslamcılığı

meczeden güçlü bir tek adamın

liderliğinde çıplak bir diktatörlüğe

doğru hızla yol almakta...

6. Dışlayıcı değil, saldırgan değil,

kapsayıcı, yumuşak bir

anlayışla milliyetçiliği

ehlileştirmenin liberal demokrasi

açısından taşıdığı önem...

Kitabını noktalarken soruyor Harvard'lı

akademisyen Yascha Mounk:

Kendi inançlarımız için,

demokrasi için sonuna kadar

mücadele edecek miyiz?

Sonra da ekliyor:

Bu mücadelede mutlu son garanti değil.

Ama yine de, demokrasiyle ilgili olarak

önemsediğimiz kendi değerlerimiz

ve kendi kurumlarımız için

sonuç ne olursa olsun deyip

mücadele edebilmeliyiz.

Uğrunda vereceğimiz mücadelenin

sonucu belirsiz de olsa,

liberal demokrasiyi kurtarmak için

elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.

Harvard'lı böyle diyor.

Siz ne diyorsunuz?

(T24 31 Ağustos 2018)

