Rahat uyu Hrant,  yalnız değilsin, tarihten gelen acını, yasını anlıyorum, paylaşıyorum, sevgili kardeşim

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

Hrant Dink'i arıyorum.

Lapa lapa kar yağıyor.

Ara sıra rüzgar savurunca

tipiye çeviriyor.

İçimde bir hüzün dalgası...

On dört yıl geçmiş...

İstanbul, 19 Ocak 2007

Nişantaşı'nda doktordayım.

Gözüm televizyona takıldı.

Ekranda Hrant Dink fotoğrafı

ve son dakika yazısı:

Hrant Dink'i

vurdular!

Yerde yatan o görüntüsü beliriyor ekranda...

Nişantaşı'ndan Osmanbey'e,

Agos'un önüne koşarak geldiğimde

anababa günleri yaşanmaya başlamıştı.

Agos'a ilk kez adım atıyordum.

Yaşanmakta olan tarifsiz acının derinliği

anlatılır gibi değil.

Bir köşede çığlıklarla ağlayan

sevgili Rakel'in bir sözü

hâlâ kulağımda çınlıyor:

Şu binanın önüne

bir polis dikmek

o kadar zor muydu?

Şaşkın ve perişan herkes.

Hrant Dink'i kaybetmenin acısı,

acısının derinliği kendini

her geçen dakika daha çok hissettiriyor.

Ama dik durup söz söylemek lazım.

Dik durup yazmak lazım.

Karanlığı aydınlatacak kibritler çakmaya,

mumlar yakmaya devam etmekten

başka çare yok. Bu ülkede karanlıkların

yarattığı, tarihin içinden gelen katilleri

başka türlü gün ışığına çıkaramazdık ki.

Herkes yaşanan büyük acıya,

trajediye gömülmüş,

kendi içine ağlıyor sessizce.

Artık sevgili Hrant'ı hiçbir şey

geri getiremezdi ama onun hatırası

yaşatılabilirdi. Günün birinde eğer

bu topraklarda gerçek barış

ve demokrasi

yerli yerine oturacaksa,

Hrant Dink'in hayatıyla ödemiş olduğu

bedel anıtlaştırılabilir, bir daha

böylesi acılar yaşanmasın diye...

Geç vakit eve döndüm.

Yanımda Hrant Dink'in son yazısı var,

Agos'ta yayımlanan. Gazeteden çıkarken

bir köşede duran gazete yığınından

almıştım.

Hrant şöyle demiş son yazısında:

Tıpkı bir güvercin gibiyim...

Onun kadar sağıma soluma,

önüme arkama göz takmış

durumdayım.

Başım onunki kadar hareketli...

Ve anında dönecek denli de süratli.

Ne diyordu Dışişleri Bakanı Gül?

Ne diyordu Adalet Bakanı Çiçek?

"Canım, 301'in bu kadar da abartılacak

bir yanı yok. Mahkûm olmuş, hapse girmiş biri var mı?"

Sanki bedel ödemek

sadece hapse girmekmiş gibi...

İşte size bedel...

İnsanı güvercin ürkekliğine

hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu

bilir misiniz ey bakanlar?

Bilir misiniz?

Siz, hiç mi güvercin izlemezsiniz?

Kolay bir süreç değil yaşadıklarım...

Ve ailece yaşadıklarımız...

Ciddi ciddi, ülkeyi terk edip

uzaklaşmayı düşündüğüm

anlar bile oldu. Özellikle de tehditler

yakınlarıma bulaştığında...

O noktada hep çaresiz kaldım.

Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek...

Bütün bunlar olurken, şu gerçeği de

tek güvencem sayacağım.

Evet, kendimi bir güvercinin

ruh tedirginliği içinde görebilirim

ama biliyorum ki bu ülkede

insanlar güvercinlere dokunmaz.

Gözyaşlarımı tutamadım gece vakti.

Uyuyamadım da.

Yazı gelmişti!

Kalktım, bilgisayarın başına oturup

ertesi günün yazısını yazdım.

Günlerce Hrant Dink için yazacaktım.

Hey sen,

eline kan bulaşan!

Hey sen, eline kan bulaşan!

Sen değil misin?

Vatan hainleri diye sürekli bağıran,

yazan, manşet atan...

Sen değil misin?

Ali Kemal'ler, Artin Kemal'ler diye

hiç durmadan linç çağrıları yapan...

Sen değil misin?

Kanı bozuklar diye haykıran...

Sen değil misin?

Apo-Ermeni dölü diye ırkçılık yapan,

Ermeni düşmanlığını kışkırtan...

Sen değil misin?

Mütareke basını diye durmaksızın

düşmanlık üreten, linç kültürünü köpürten,

hedef gösteren...

Sen değil misin?

"Kurt"lu televizyon dizileriyle şiddeti

özendiren, suçu güzelleştiren,

mafya babalarını, yeraltı dünyasının

insanlarını, ramboları yücelten...

Sen değil misin?

"Kurşun atan da yiyen de vatanseverdir"

diye hukuk dışılığı öven,

Susurluk yollarına taşlar döşeyen...

Sen değil misin?

Kıbrıs'ta çözümü, Kıbrıs'ta Annan Planı'nı

savunanları vatan haini, vatan satıcısı ilan eden...

Sen değil misin?

Kürt sorunu diyeni bile vatan haini

ilan eden...

Sen değil misin?

Ermeni sorunu diyeni bile

vatan haini ilan eden...

Sen değil misin?

AB yolunu savunanı bile

vatan haini ilan eden...

Sen değil misin?

AB üyeliğini savunanlara karşı

milli kurtuluş savaşı çağrıları yapan...

Sen değil misin?

Linç girişiminde bulunanları,

milli duyguların şahlanışı,

milliyetçi kabarış diye

kollayan, demeçler veren,

başyazılar yazan...

Sen değil misin?

Bir üniversite çatısı altında,

seksen yıllık cumhuriyet tarihinin

ilk 'Ermeni Konferansı'nı toplamak

isteyenleri hain ilan edebilen...

Sen değil misin?

Seksen yıllık cumhuriyet tarihinin

bir üniversite çatısı altındaki

ilk Ermeni Konferansı için milletin arkadan hançerlenmesi diye,

hain komplo diye demeçler verebilen...

Sen değil misin?

Türkiye'nin AB üyeliğini savunanlar için,

Kıbrıs'ta, Kürt sorununda çözüm

diyenler için İstiklal Mahkemeleri,

darağaçları kurulmasını isteyen,

hatta böylelerinin 'cellatlığı'na bugünden

talip olan, bunun için gazete köşesinde

yazılar yazan...

Türkiye'yi siyah-beyaz

'düşman kamplar'a bölerek,

demokrasinin yolunu

kesmek isteyenler

Sen değil misin?

Bir roman yazdığı için

insanları vatan haini ilan edebilen...

Sen değil misin?

Bir konuşma yaptığı için insanları vatan

haini ilan edebilen...

Sen değil misin?

Bir demeç verdiği için insanları

Türklük düşmanı ilan edebilen...

Sen değil misin?

"Ermeni soykırımı vardır" diyeni Türk

düşmanı, vatan haini ilan eden...

Sen değil misin?

Her taşın altında vatan haini,

Türk düşmanı arayan...

Sen değil misin?

Her şeye siyah-beyaz bakan,

her türlü farklılığı dost-düşman

çerçevesine oturtan, farklı olana karşı

savaş çağrıları yapabilen...

Sen değil misin?

Bu ülkenin siyasetinde, kamuoyunda,

medyasında, internet dünyasında

"düşman yaratma kültürü"nü

hiç durmaksızın köpürten...

Sen değil misin?

Bazen oy, bazen siyasal çıkar, bazen

reyting, bazen tiraj, bazen kâr,

bazen şöhret, bazen milliyetçilik uğruna

düşman yaratma kültürü alanında

bezirgânlığa soyunan, "linç kültürü"ne

seyirci kalan...

Sen değil misin?

Türkiye'yi siyah-beyaz

'düşman kamplar'a bölerek,

bu ülkede demokrasinin yolunu kesmek

isteyenlere kol kanat geren,

türlü çeşitli hesaplarla bu karanlık odakları

kollayan ya da görmezlikten gelen...

Sen değil misin?..

Evet, o sensin!

Bak, şimdi senin eline de kan bulaştı,

sevgili kardeşim, değerli meslektaşım

Hrant Dink'in kanı...

Görmüyor musun, farkında değil misin?

Daha hâlâ neler söylüyor,

daha neler yazabiliyor,

daha hâlâ timsah gözyaşları

dökebiliyorsun, insaf!

Hiç mi utanma duygun yok?

Eline kan bulaştı, kan!

Hrant Dink'in kanı...

İçim yanıyor.

Tarihin hortlaklarıdır

bizi esir alan, yazık!

Niye bu suikast?

Eğer adı Ermeni olan bir sorunumuz

olmasaydı, bu cinayete kurban gider miydi

Hrant Dink?

Niye bu suikast?

Eğer Ermeni olmasaydı,

bugün hayatta olur muydu?

Niye bu suikast?

Geçmişten bu kadar korkmasaydık,

sevgili kardeşim Hrant bugün

aramızda yaşar mıydı?

Tarihin hortlakları bizi bu kadar esir

almasaydı, bugün hayatta olur muydu?

Niye bu suikast?

Tarihin kanla yazıldığını,

tarihte herkesin meşru acıları olduğunu,

hiçbir ülke ve ulus tarihinin

tertemiz olmadığını,

tarihin kepaze sayfalarının

yalnız bize mahsus olmadığını bilseydik,

bu gerçekler bize öğretilseydi,

Hrant Dink aramızda olur muydu?

Niye bu suikast?

Bir tek sözcükten mi?

Soykırım dediği için mi?

Soykırım değil de tehcir ya da trajedi

deseniz, tarihin o sayfalarına

soykırım değil de kırım adını koysanız,

ne değişir ki? Acı yüklü o sayfaların

manevi ağırlığını hissedebilseydik,

o acı dolu sayfalarla bunca yıldır

yüzleşebilseydik, Hrant Dink

bugün hâlâ aramızda olur muydu?

Niye bu suikast?

Üniversitelerde Ermeni enstitüleri

kurabilseydik, tarihi ille de tek boyutlu

öğretme illetine kapılmasaydık,

gerçeğin bir değil bin yüzü olduğunu

bilerek, üniversite adına yakışır özgür

tartışma platformları oluştursaydık,

bugün yaşar mıydı Hrant?

Niye bu suikast?

Seksen yıllık cumhuriyet tarihimizde,

seksen yılın sonunda bir üniversite çatısı

altında, adı Ermeni olan ilk konferansı

toplamak isteyenleri vatan haini ilan

etmemiş olsaydık,

Hrant hayatta olur muydu?

Niye bu suikast?

Bir üniversite çatısı altında

ilk kez bir Ermeni Konferansı yapılmasını

isteyenler, bu yüzden bu konferansı

iptal eden mahkeme kararlarını eleştirenler,

301'den mahkemeleri boylamasalardı,

"Milleti arkadan hançerleyenler" diye

karalanmasalardı, Hrant Dink bugün

aramızda olur muydu?

Niye bu suikast?

Üniversite çatısı altında bile

"Devlet gibi düşüneceksin!"

dayatması olmasaydı bu ülkede,

"Soykırım yoktur!" diyen de,

"Soykırım vardır!" diyen de

aynı çatı altında tarihi özgürce

araştırabilseydi, farklı olana

düşman muamelesi yapılmasaydı,

Hrant kardeşim bugün yaşar mıydı?

Niye bu suikast?

Bu ülkede 301'e iktidarıyla, muhalefetiyle

sahip çıkılmasıydı, 301'i değiştirmek

ya da kaldırmak yerine,

"Uygulama beklensin!" inadı

sergilenmeseydi, Hrant Dink

bugün yaşıyor olur muydu?

Niye bu suikast?

Bu toprakların değerli romancıları,

yazdıkları romanlarından, söyledikleri

sözlerinden dolayı 301'den

mahkeme kapılarına gönderilmeselerdi,

medyanın manşet ve köşelerinde

şeytanlaştırılmasalar, hedef tahtası

yapılmasalardı, söyleyin, Hrant kardeşim

bugün hayatta olur muydu?

Niye bu suikast?

Tarih bilinci olan, yürekli, kararlı,

daha önemlisi demokrasi kültürünü

özümsemiş gerçek devlet adamları olsaydı

bu ülkede, sevgili Hrant bugün aramızda

yaşıyor olur muydu?

Niye bu suikast?

Siyasetçisi, gazetecisi, kamuoyu önderi,

akademisyeni, hukukçusu, şusu busu,

'düşman yaratma kültürü'ne bu topraklarda

geçit vermeselerdi, söyleyin,

Hrant kardeşim bugün hayatta

olur muydu?

Niye bu suikast?

Ben niye 301'den beraat ettim de

Hrant mahkûm oldu?

Ben Türk, Hrant Ermeni

olduğu için mi? Söyleyin niye?

"Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği

içinde görebilirim, ama biliyorum ki

bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz,"

diyen Hrant Dink'e nasıl kıyabildiler?

Barışa, demokrasiye,

güzel günlere

ulaşmak için

daha ne kadar acı çekeceğiz,

daha ne kadar bedel ödemeye

devam edeceğiz,

daha ne kadar kederli

zamanlarda yaşayacağız?..

Yetmedi mi?..

Rahat uyu sevgili Hrant. Yalnız değilsin.

Tarihten gelen acını, yasını anlıyorum,

paylaşıyorum, sevgili kardeşim.